В Молдове после снегопада ожидается наводнение

Глава правительства Молдовы Павел Филип сообщил, что при таянии выпавшего снега возникают риски наводнений.

По словам премьер-министра, существует два приоритета. Первый – расчистить трассы от упавших деревьев для того, чтобы восстановить движение транспорта и второй - расчистить деревья, упавшие возле водоемов.

Министр окружающей среды Валерий Мунтяну подтвердил, что риск наводнения остается, так как завтра температура воздуха значительно вырастет и снег начнет таять.

Также Валерий Мунтяну отметил, что необходимо расчистить реки и водоемы от упавших веток и деревьев, которые могут заблокировать отток воды, что, в свою очередь, может привести к наводнению во многих населенных пунктах.