Абрикосы, персики и орехи наиболее сильно пострадали от плохой погоды

Абрикосы, персики и орехи, а так же рапс, наиболее сильно пострадали от низких температур и позднего снегопада. Самыми устойчивыми являются яблони. Об этом заявили специалисты территориальных управлений сельского хозяйства и продовольствия, которые в срочном порядке проинспектировали многолетние плантации плодовых насаждений, виноградники и посевы зерновых.

Согласно пресс-релизу Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, плодовые деревья пострадали в зависимости от вида и устойчивости к низким температурам. Хуже всего переносят холод абрикосы, персики и орехи.

Меньше пострадали черешни и вишни, потому что у этих видов опыление цветов уже прошло. У сливы вероятность гибели цветов больше.

Яблони, которые находятся в стадии цветения, более устойчивы к низким температурам. Озимые культуры и виноградники не пострадали.