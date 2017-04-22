Случаи позднего выявления туберкулеза будут сокращены, Министерство здравоохранения

Случаи позднего выявления туберкулеза будут сокращены на 10 процентов до конца 2018 года согласно Плану консолидации фтизиатрической службы. В то же время, 60 процентов больных с резистентным туберкулезом пройдут лечение в амбулаторных условиях, в общинных центрах, которые будут открыты во всех районах. В настоящее время работают только десять таких центров, отмечается в пресс-релизе Министерства здравоохранения, на который ссылается IPN.

По официальным данным, 40 процентов случаев туберкулеза выявлено поздно. Министерство здравоохранения намерено компенсировать лекарственные препараты, использованные для устранения побочных эффектов, возникающих при лечении туберкулеза. Наиболее частыми побочными реакциями являются желудочно-кишечные расстройства, боли в суставах, снижение слуха и ухудшение памяти.

Более 3500 больных туберкулезом находились на учете в прошлом году в Республике Молдова. Из-за этой болезни почти 400 человек умерли. Туберкулез является вторым инфекционным заболеванием, приводящий к смерти после ВИЧ.