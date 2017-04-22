22 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Министерство окружающей среды призывает людей не приносить искусственные цветы на кладбища
22.04.2017

Граждан призывают отказаться от традиции приносить композиции из искусственных цветов на кладбища в Родительский день. Эта практика может нанести крупный ущерб окружающей среде, а также здоровью людей. По сообщению министерства окружающей среды, искусственные цветы выделяют большое количество токсичных веществ, загрязняя почву и воздух, а в грунтовые воды могут попасть красители, содержащие тяжелые металлы. В процессе горения этих изделий выделяются канцерогены. Сжигать их категорически запрещено, за такие действия предусмотрено уголовное наказание.

Для того чтобы избежать сбора пластиковых изделий вместе с бытовыми отходами, министерство окружающей среды уточняет, что местные органы власти и администрации кладбищ обязаны собирать отдельно эти отходы для их передачи на переработку специализирующимся агентам. В связи с этим, на территориях кладбищ должны быть установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых и искусственных изделий.

В то же время ответственные органы должны информировать граждан о способах сбора и хранения искусственных декораций. Здоровой альтернативой для окружающей среды является посадка многолетних декоративных растений.

Ежегодно только на территории Кладбища Святого Лазаря в Кишиневе накапливается около 700 тонн мусора, и большую часть отходов составляют венки и композиции из искусственных цветов. Соответственно, негативное воздействие на окружающую среду неизбежно из-за того, что период разложения нефтехимических продуктов может длиться и до 500 лет.

В условиях большого накопления пластиковых отходов, министерство окружающей среды призывает местные органы власти, совместно с представителями религиозных культов ограничить продажу пластиковых изделий вблизи кладбищ.


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.