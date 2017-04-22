Министерство окружающей среды призывает людей не приносить искусственные цветы на кладбища

Граждан призывают отказаться от традиции приносить композиции из искусственных цветов на кладбища в Родительский день. Эта практика может нанести крупный ущерб окружающей среде, а также здоровью людей. По сообщению министерства окружающей среды, искусственные цветы выделяют большое количество токсичных веществ, загрязняя почву и воздух, а в грунтовые воды могут попасть красители, содержащие тяжелые металлы. В процессе горения этих изделий выделяются канцерогены. Сжигать их категорически запрещено, за такие действия предусмотрено уголовное наказание.

Для того чтобы избежать сбора пластиковых изделий вместе с бытовыми отходами, министерство окружающей среды уточняет, что местные органы власти и администрации кладбищ обязаны собирать отдельно эти отходы для их передачи на переработку специализирующимся агентам. В связи с этим, на территориях кладбищ должны быть установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых и искусственных изделий.

В то же время ответственные органы должны информировать граждан о способах сбора и хранения искусственных декораций. Здоровой альтернативой для окружающей среды является посадка многолетних декоративных растений.

Ежегодно только на территории Кладбища Святого Лазаря в Кишиневе накапливается около 700 тонн мусора, и большую часть отходов составляют венки и композиции из искусственных цветов. Соответственно, негативное воздействие на окружающую среду неизбежно из-за того, что период разложения нефтехимических продуктов может длиться и до 500 лет.

В условиях большого накопления пластиковых отходов, министерство окружающей среды призывает местные органы власти, совместно с представителями религиозных культов ограничить продажу пластиковых изделий вблизи кладбищ.