На сегодняшний день потери в сельском хозяйстве не существенны

В сельском хозяйстве в данный момент не зарегистрированы серьезные потери, сообщает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в пресс-релизе, цитируемом IPN. В центрально-северной части страны небыли зарегистрированы заморозки, поэтому сельхозкультуры в данной зоне серьёзно не пострадают. В центрально-южной части, где температура упала до минус 3 градусов Цельсия, ситуация хуже.

В центральной зоне высота снежного покрова достигает 60-80 см, в некоторых местах даже один метр, в то время как в южной части снег имеет 50-60 см в толщину. В этих условиях могут пострадать молодые плантации плодовых деревьев, особенно культуры орешника, чья листва развита примерно на 40%.

Кроме того, могут пострадать черешни, вишни и абрикосы. В некоторых низинах плантации грецкого ореха заморозили. Из-за обильного снега, в нескольких населенных пунктах разрушились теплицы, построенные неправильно.

Если похолодает до - 4, - 5 градусов, убытки могут быть больше.