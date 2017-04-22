ДПМ считает, что инициатива Санду узаконит финансирование Москвой пророссийских партий

Демократическая партия раскритиковала инициативу Майи Санду об изменении закона о финансировании партий. Согласно ДПМ, одно из предложенных изменений «позволит некоторым силам или иностранным организациям вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы».

Напомним, Майя Санду предложила изменить механизм финансирования политических партий. По мнению председателя ПДС, в действующей системе много пробелов, которые отдают преимущество провластным партиям, в том числе сократить размер пожертвований со стороны физических и юридических лиц; исключить запрет на пожертвования для представителей диаспоры; запретить чиновникам жертвовать больше, чем 10% от ежегодного дохода; запретить компаниями, которые сотрудничают с госинститутами, финансировать политические партии.

В связи с этим Демпартия сообщила, что не одобряет предложение Санду о финансировании политических партий от граждан, которые находятся за пределами страны.

«Это позволит иностранным силам или организациям вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы и продвигать иностранные интересы в нашей стране. Мы удивлены, что лидер правой оппозиционной партии пытается таким образом узаконить в том числе финансирование Российской Федерацией определенных партий, о чем столь много говорилось в обществе. Своей инициативой ПДС и Майя Санду делают не что иное, как вносят свой вклад в пророссийские партии, которые станут самыми главными бенефициарами разрешения иностранными гражданами делать пожертвования молдавским партиям», — говорится в пресс-релизе формирования.

Демократы выразили надежду, что «эта инициатива — лишь новый промах марки ПДС-Майя Санду и не скрывает других циничных намерений, которые могут привести к вмешательству иностранных сил во внутреннюю политику Молдовы».