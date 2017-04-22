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В Кишиневе обещают сегодня до +12
22.04.2017

 В Молдове ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди. Возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырёх.

В Бричанах до девяти выше ноля, в Сороках плюс 11. В Бельцах - на градус меньше. В Оргееве и Кишиневе до восьми тепла, в Тирасполе, Леове, Комрате и Кагуле семь выше ноля.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днём ожидается до плюс 12, ночью - до минус одного.


 
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