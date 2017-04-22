Примэрия Кишинева сообщает, что практически все троллейбусные маршруты возобновили работу, кроме маршрута № 3. В то же время, троллейбусы №. 4, 10, 24, 2 и 13 ходят по измененным маршрутам. На линию вышло 197 троллейбусов из 215, согласно субботнему графику, передает IPN.

В пресс-релизе отмечается, что было восстановлено и движение автобусов на всех городских и пригородных маршрутах, а на линии вышли все транспортные средства, согласно субботнему графику.

В ночное время Управление „Exdrupo” организовало механизированную уборку улиц, подъездных путей во дворы жилых домов и в пригороды. Кроме того, проводилась очистка канализационных люков. В настоящее время две единицы спецтехники заблокированы на въезде в село Келтуитор. На протяжении всего дня будут работать десять единиц техники.

С утра рабочие Объединения зеленого хозяйства вывозят упавшие деревья и сломанные ветви с улиц и из внутренних дворов жилых домов. И ремонтные команды МП „Lumteh” и других подразделений работают для ликвидации неполадок. Кроме того, продолжается подключение потребителей к централизованной системе отопления. В настоящее время теплоноситель поставляется во все детские сады и больницы Кишинева, а так же в более чем 300 жилых домах.

Власти призывают граждан принять участие, по мере возможности, в ликвидации последствий непогоды. В первую очередь для высвобождения подъездных путей от упавших веток.