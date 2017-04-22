Дорин Киртоакэ: Нам нужен почти год, чтобы устранить последствия

Генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ утверждает, что местным властям понадобиться около года для ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного апрельским снегопадом. Об этом он заявил в ходе передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

„Чтобы навести порядок, нам понадобится несколько недель. Но для того, чтобы ликвидировать все последствия, мы постараемся до осени успеть, но я думаю, что будем работать до конца года”, - уточнил градоначальник.

Дорин Киртоакэ пожаловался, что муниципальное предприятие „Объединение зеленого хозяйства” имеет слишком мало сотрудников из-за маленького бюджета. „Предприятие имеет около 300 сотрудников, но нужны 3000. С момента моего назначения, бюджет предприятия был примерно два раза увеличен. У нас нет возможностей, но необходимо увеличить бюджет предприятия, а количество сотрудников должно быть хотя бы в пять раз больше. Так же и с техническим оснащением. Сейчас это число работников не может справиться с ситуацией”, - отметил генпримар.

Дорин Киртоакэ призвал жителей столицы участвовать и в озеленении столицы после того, как будет наведен порядок во дворах. „Город выглядит как после войны. По крайней мере, семь тысяч деревьев погибло, но я думаю, что число вырастит до десяти тысяч. Теперь каждый из нас должен будет посадить по одному дереву”, - призвал генпримар Кишинева.

Дорин Киртоакэ добавил, что ситуация возвращается в нормальное русло и власти справились с чрезвычайной ситуацией.