Руслан Кодряну: Необходимо комлексное реформирование примэрии и методов работы КМС

Андриана Кептине

В интервью, предоставленном порталу ТРИБУНА, лидер фракции Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) в Кишиневском муниципальном совете (КМС) Руслан Кодряну ответил на ряд вопросов о деятельности столичной примэрии и о политике в целом.

Т.: Г-н Кодряну, вы объявили о том, что возобновляете процедуру отстранения генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ. На каком этапе находится этот процесс?

Р.К.: Мы не хотим устраивать из этого шоу или манипулировать общественным мнением. Мы пригласили все фракции КМС к открытому диалогу о возможности инициировать процедуру отстранения внутри Совета. Мы считаем, что данный вопрос можно будет обсуждать лишь в случае, если данную инициативу поддержат 34 муниципальных советника. Иначе нет смысла даже вносить этот вопрос в повестку дня. Люди уже устали от дешевых и бессмысленных шоу. Люди в Кишиневе хотят перемен к лучшему. Сейчас в КМС есть 29 советников, которые готовы проголосовать и еще 5 неаффилированных советников, которые еще раздумывают. Жаль, что именно эти наши коллеги, которые еще не решились поддержать нашу инициативу, выдвигают обвинения в политической игре, и по-моему именно они и являются теми, кто эти игры затевает. Пользуясь случаем, хочу призвать всех тех, кто стремится к положительным переменам в Кишиневе, объединить усилия – без демагогии, шумихи и интриг.

Т.: Если объективно, каковы шансы на успех в деле отстранения генпримара?

Р.К.: Если объективно, то в стране, где судьи из одного города выносят решения о целесообразности проведения референдума в другом городе, шансов на успех маловато. Но при этом есть еще проблема раскола в обществе и недоверия со стороны населения. Не обсуждаются аргументы и точки зрения, нет достоверного и непредвзятого информирования, и поэтому появляются манипуляции. Мы представили обширную, законодательно обоснованную аргументацию отстранения примара, но в ответ услышали лишь «а что, придет примар получше?». Я думаю, что люди, а не политики, должны решать быть или не быть референдуму, но к сожалению, граждане проявляют активность лишь в соцсетях, и то в определенные промежутки времени.

T.: Вы согласились бы баллотироваться в столичную примэрию на следующих выборах?

Р.К.: Это сложный вопрос. Я никогда не гнался за должностями, и моя карьера госслужащего подтверждает это. Я убежден, что мандат примара не следует рассматривать с точки зрения удобства кресла, а скорее как возможность ежедневно общаться с людьми и решать проблемы граждан и города. И это не должно быть обязанностью, это должно нравиться. Понимаю, что для того, чтобы навести порядок в городе недостаточно мировоззрения и стараний – для этого нужна команда, с которой можно будет разделить не только успехи, но и ответственность. К сожалению, обязанности примара предусмотрены законодательством таким образом, что без усердного, ежедневного труда градоначальника, как лидера команды реформаторов, у нашей столицы нет шансов стать процветающим городом.

T.: Как продвигаются дела в КМС? Может ли считать Совет функциональным органом?

Р.К.: Какова страна, таков и Муниципальный совет, но если рассматривать в частном порядке, каждый из моих коллег-советников является личностью, правда, во время заседаний КМС индивидуальности исчезают, и срабатывает стадный инстинкт. Все кричат, топают ногами, выдергивают стулья из-под коллег и отовсюду звучат оскорбления. Куда в такие моменты девается чувство собственного достоинства – сложно сказать. Непонятно также, почему считается, что это означает заниматься политикой. Уверен, что граждане с отвращением смотрят на весь этот спектакль.

Кишиневский муниципальный совет не является полностью функциональным органом.

T.: Что необходимо предпринять для повышения эффективности КМС?

Р.К.: Необходимо провести комплексную реформу примэрии и деятельности КМС. Я мог бы представить ряд рекомендаций на средне- и краткосрочную перспективу. Вообще-то они есть, но они не интересны нынешнему генпримару. Его устраивает существующее положение дел.

Есть управления, которые подчиняются и примэрии, и КМС, и из-за этого начальники таких подразделений не отвечают ни перед кем.

Роль профильных комиссий необходимо укрепить. Они должны давать заключения по проектам. Но сейчас профильные комиссии неэффективны, а их заключения носят скорее формальный характер.

Необходимо создать вспомогательную единицу при КМС, которая будет заниматься в том числе продвижением инициатив Совета. Сегодня, если у муниципального советника есть какая-нибудь инициатива, он должен написать проект постановления и провести его через всю бюрократическую машину примэрии. У меня был такой опыт. Этот процесс длился около 3 месяцев, и чаще всего это было обычное крючкотворство и ожидание под дверями разных сотрудников примэрии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить молодое крыто ЕНПМ, добровольно оказывавшее помощь мне и фракции с тех пор как мы работаем в примэрии.

И последнее, но самое важное. Законы должны работать. Существует так много документов, свидетельствующих о расхищении публичных денег, но сотрудники примэрии и в ус не дуют, им это нипочем.

Т.: Как думаете, когда будет утвержден столичный бюджет и почему с этим затягивают?

Р.К.: На сегодняшний день уже неважно, когда будет принят во втором чтении муниципальный бюджет. Дорин Киртоакэ в этом году поступил так, как в анекдоте «это мне, и это тоже мне, и это опять мне». К тому времени, когда примар соизволит представить бюджет, советникам будет уже нечего утверждать, потому что все будет распределено по его усмотрению.

С утверждением тянут из-за безразличия Дорина Киртоакэ. Все действия примара можно вписать в брошюру «Как не нужно управлять городом».

Т.: Какие проблемы, по Вашему мнению, являются самыми острыми для города, и как их можно решить?

Р.К.: Я думаю, что отсутствие доверия к действиям примэрии является самой большой проблемой. За 10 лет управления либералов все предвыборные обещания остались лишь на бумаге, все хорошие инициативы переросли в преступные схемы, а диалог с горожанами так и не был налажен.

Дорин Киртоакэ лишь расходует публичные деньги на визиты в страны с развитой демократией, где люди участвуют в процессе развития, и поощряются путем предоставления разнообразных льгот, с целью побудить их на активность и инновацию, от результатов которых выигрывают все.

Коррупция стала самой животрепещущей проблемой. Защита окружающей среды, дорожная инфраструктура, качество общественного транспорта, обновление публичных учреждений здравоохранения и образования, общепит и др. требуют немедленного вмешательства, а промедление лишь увеличивает стоимость вмешательства. Но пока в примэрии не будет искоренена коррупция, город развиваться не будет.

Т.: В последнее время говорят о том, что ЕНПМ может войти во власть. Насколько обоснованы эти утверждения?

Р.К.: Если об этом говорят противники ЕНПМ, тогда это неправда. 

Любая партия стремится к власти. Такова философия существования партии, и не верьте тем, кто утверждает обратное. Суть в том, чтобы было эффективное участие в управлении, а не в том, чтобы решения принимались кем-то другим. Мы были и остаемся командой профессионалов, которые могут изменить что-то к лучшему в Молдове. Не берусь утверждать, что мы в состоянии покрыть все сферы деятельности, но в некоторых из них мы являемся лучшими, как на центральном, так и на местном уровнях. И тот факт, что наших людей просят встать на сторону других политических сил, вселяет в нас чувство гордости за нашу команду.

Т.: Если ЕНПМ придет к власти, согласитесь ли Вы перейти на службу в центральную публичную администрацию?

Р.К.: Мы выйдем за рамки интервью, если обсудим сейчас все «если» в молдавской политике. Можно будет написать книгу. Я думаю, что нам стоит ограничиться сегодняшними реалиями и приоритетами сегодняшнего дня. Единственное, что я могу сказать, это что ни на уровне муниципия, ни тем более на уровне страны нельзя что-либо изменить к лучшему без команды. Мой основной приоритет – работа в команде единомышленников, где мои личные качества могут быть использованы на благо общества.

Т.: Как Вы думаете, каковы перспективы ЕНПМ в молдавской политике?

Р.К.: Я думаю, что и Молдова, и молдавская политика являются «территорией всех возможностей». Все зависит от того, насколько хорошо руководство и члены ЕНПМ смогут сделать выводы из прошлого опыта. А это мы увидим на следующем съезде партии.