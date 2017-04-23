В Москве на рынках скупают овощи и фрукты у молдаван, чтобы помочь им прийти в себя после снегопадов на Родине!

Многих из наших земляком москвичам приходиться успокаивать, обнимая и подбадривая. Трогательную историю описывает в социальных сетях жительница Москвы Татьяна Медянская.

"Ох уж эти москвичи!... Послала мужа на рынок за творогом, а он принёс здоровый мешок картошки (диабетикам её есть нельзя), много кг яблок, лук и овощи разные... Рассказывает, что на рынке гомон:

- Молдова в погодной беде! - и покупки все стараются делать именно у молдаван.

Ну и муж купил у них всё, что нашёл, не думая надо нам это или нет. Молдаване, конечно, в потрясении! Кто-то фотографии садов в снегу в телефоне показывает, кто просто зубы сжимает, а с кем мужу и пообниматься пришлось, чтобы успокоить... Так что, не такие уж равнодушные люди живут в Москве!

...Отварила я кастрюлю картошки, начистила чеснок, налила себе молока - мне теперь эту картошку месяц есть. Но я с радостью! Держись, Молдова!"