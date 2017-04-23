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За сутки, не дождавшись скорой помощи, погибли шестеро человек
23.04.2017

 

По данным unimedia.info, какие-либо детали и подробности об этих инцидентах пока отсутствуют.

Сообщается, что скорую вызывали и к двум беременным женщинам. Одна из них в машине родила мертвого младенца. Боли женщина чувствовала еще со вчерашнего дня, однако скорую вызвали лишь тогда, когда здоровье пациентки сильно ухудшилось.

На юге страны врачи скорой помощи столкнулись с большими препятствиями в связи с заблокированными дорогами. Женщина из села Московей Кагульского района умерла до прибытия машины скорой помощи. Сообщается, что в течение двух дней у нее была лихорадка.

Некоторые пункты скорой помощи в Гагаузии до сих пор отключены от электричества.


 
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