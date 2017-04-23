Неприятные последствия обильного снегопада

Воду из колодцев после таяния снега пить нельзя. Столичный Центр общественного здоровья предупреждает, что сейчас очень высок риск распространения инфекций. Воду из затопленных колодцев нужно откачать, а резервуары — очистить от ила. Стенки необходимо вымыть дезинфицирующим раствором. Специалисты говорят, что главные источники загрязнения колодезной воды во время наводнений — канализация, выгребные ямы и мусорные свалки. Грязная вода может стать причиной заболеваний пищеварительной системы.

Тем временем сотрудники профильных служб расчищают реку Бык от упавших веток. Репортёрам канала Publika рабочие сказали: «Вытащили десять деревьев, осталось еще около сорока. Такого раньше не было, я не помню. Обещали пригнать другую технику, тогда дела пойдут быстрее». «Думаю, работы здесь на неделю, не меньше. Нужны еще люди, могли бы прийти и волонтёры». «Тяжело, но что делать, надо очистить русло реки, чтобы ничего не мешало течению воды. Пока не закончим, не уйдем».

Привлекут к расчистке реки и военнослужащих. «Мы попросили помощи у спасателей и военных Национальной армии. В воде очень много деревьев, которые образовали плотины. Будем работать. Весь растаявший снег в Кишиневе попадает в реку Бык, и если вода не будет течь по руслу, возможны наводнения», — сказал министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Сотрудники агентства «Апеле Молдовей» внимательно следят за состоянием рек и водоёмов в стране. «Сегодня и завтра экологи проверят все водоемы, их у нас больше четырех тысяч, надо удостовериться, что нет опасности», — заявил директор Apele Moldovei Игорь Хынку.