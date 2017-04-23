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Общество
Неприятные последствия обильного снегопада
23.04.2017

Воду из колодцев после таяния снега пить нельзя. Столичный Центр общественного здоровья предупреждает, что сейчас очень высок риск распространения инфекций. Воду из затопленных колодцев нужно откачать, а резервуары — очистить от ила. Стенки необходимо вымыть дезинфицирующим раствором. Специалисты говорят, что главные источники загрязнения колодезной воды во время наводнений — канализация, выгребные ямы и мусорные свалки. Грязная вода может стать причиной  заболеваний пищеварительной системы.

Тем временем сотрудники профильных служб расчищают реку Бык от упавших веток. Репортёрам канала Publika рабочие сказали: «Вытащили  десять деревьев, осталось еще около сорока. Такого раньше не было, я не помню. Обещали пригнать другую технику, тогда дела пойдут быстрее». «Думаю, работы здесь на неделю, не меньше. Нужны еще люди, могли бы прийти и волонтёры». «Тяжело, но что делать, надо очистить русло реки, чтобы ничего не мешало течению воды. Пока не закончим, не уйдем».

Привлекут к расчистке реки и военнослужащих. «Мы попросили помощи у спасателей и военных Национальной армии. В воде очень много деревьев, которые образовали плотины. Будем работать. Весь растаявший снег в Кишиневе попадает в реку Бык, и если вода не будет течь по руслу, возможны наводнения», — сказал министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Сотрудники агентства «Апеле Молдовей» внимательно следят за состоянием рек и водоёмов в стране. «Сегодня и завтра экологи проверят все водоемы, их у нас больше четырех тысяч, надо удостовериться, что нет опасности», — заявил директор Apele Moldovei Игорь Хынку.


 
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