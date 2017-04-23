Человек недели - Игорь Додон, Президент РМ

Инициатива президента Республики Молдова Игоря Додона о введении смешанной избирательной системы, несомненно, стала самым важным политическим событием недели, спровоцировав реакцию практически всех крупных политических фигур, которые либо поддержали, либо раскритиковали это намерение главы государства. В любом случае, все политические события и мероприятия в стране «вращались» на этой неделе вокруг этого шага президента.

Вот основные аспекты предложенного главой государства инициативы:

1. 51 депутат по спискам партии, а 50 – по одномандатным округам.

2. Из 50 депутатов по одномандатным округам, 25 – из диаспоры и Приднестровья.

3. Голосование за депутатов из Приднестровья будет проходить в избирательных участках, открытых в районах и населённых пунктах, которые находятся под конституционным контролем правительства Республики Молдова.

4. Голосование в диаспоре будет проходить в течение двух дней, чтобы был обеспечен доступ граждан к избирательным участкам. Количество избирательных участков будет определяться согласно официальным данным, представленным госструктурами в той стране, где находятся молдавские граждане. Участки для голосования должны быть укомплектованы 5000 бюллетенями для голосования.

5. Для регистрации кандидатов в депутаты предлагается минимальное количество подписей – 600.

6. Студенты должны иметь право голосовать по месту учебы, на основании справки, выданной образовательным учреждением.

7.Количество депутатов должно сократиться со 101 до 71.

Независимо от дальнейшей судьбы этой инициативы, она произвела в стране эффект разорвавшейся бомбы, и отвела на второй план все остальные заботы политиков в Молдове, как минимум в течение этой недели.

ТРИБУНА уточняет: Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года, в селе Садова, Кэлэрашского района. Он окончил Экономический факультет в Государственном аграрном университете Молдовы (1997), затем факультет менеджмента в Академии экономических знаний Молдовы (1998). Позже он закончил факультет экономического права Международного института менеджмента. Получил степень доктора экономических наук в Академии экономических знаний Молдовы, кафедра Банки и фондовые рынки. После окончания учебных заведений, с 1997 по 2001 год, Игорь Додон работал на Фондовой бирже Молдовы. В период с ноября 2001 года по май 2005 года занимал должность президента и члена Совета директоров Национального депозитария ценных бумаг Молдовы АО. В сентябре 2002 г. — май 2005 г. работал президентом Универсальной товарной биржи Молдовы. В мае 2005 года, Игорь Додон был назначен заместителем министра экономики и торговли Молдовы. В сентябре 2006 года он был назначен министром экономики и торговли. С марта 2008 года является первым вице-премьером в Правительстве РМ. С 2009 года — членом Парламента. С 2011 года является лидером ПСРМ. 13 ноября 2014 года был избран президентом страны, с более чем 52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.