В Молдове начинается информационная кампания о важности вакцинации. Она продлится неделю. Ее задача расширить представление жителей страны о пользе и перечне прививок, включенных в национальную программу иммунизации до 2020 года.

В Молдове вакцинация обязательна до 16 лет. В этот период дети получают прививки от туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи и ротавирусов. Национальная программа иммунизации призвана снизить уровень заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний.

По данным Минздрава, если в 2009-ом году уровень вакцинации населения составлял 98%, то в 2014-ом снизился до 95-ти. В Приднестровье этот показатель составляет 90%.