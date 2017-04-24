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Здоровье
В Молдове начинается информационная кампания о важности вакцинации
24.04.2017

В Молдове начинается информационная кампания о важности вакцинации. Она продлится неделю. Ее задача расширить представление жителей страны о пользе и перечне прививок, включенных в национальную программу иммунизации до 2020 года.

В Молдове вакцинация обязательна до 16 лет. В этот период дети получают прививки от туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи и ротавирусов. Национальная программа иммунизации призвана снизить уровень заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний.

По данным Минздрава, если в 2009-ом году уровень вакцинации населения составлял 98%, то в 2014-ом снизился до 95-ти. В Приднестровье этот показатель составляет 90%.


 
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