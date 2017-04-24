Аномальные апрельские снегопады нанесли столице ущерб на 70 млн леев

Аномальные апрельские снегопады нанесли столице ущерб примерно на 70 миллионов леев. Это предварительные цифры. Их представили сегодня на планерке в кишиневской мэрии.

Как отметил мэр Дорин Киртоакэ, повалены десять тысяч деревьев и 130 столбов. Зарегистрировано 1100 обрывов электрокабеля. Повреждено 250 автомобилей.

"Риска наводнений нет. Уровень воды в реке Бык на самой высокой отметке, однако угроза разлива отсутствует. Возможно затопление на низких участках улиц Албишоара и Григоре Виеру, Измайлоская и другие", отметил мэр столицы Дорин Киртоакэ.