Киртоакэ получил титул «Бездельник и вредитель года» и премию от социалистов

Генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ удостоился второго за год "почетного" титула. На этот раз признание горожан и титул "Бездельник и вредитель года" он заслужил своей активной работой по приведению города в порядок после разрушительного снежного бурана 20 и 21 апреля.

Мунсоветник от ПСРМ Виталий Мукан на заседании оперативных служб вручил ему и соответствующую премию.

- Секретарь фракции ПСРМ вручил нашему любимому мэру сапоги, ножовку и рукавицы - премия бездельник и пофигист/вредитель года, за практическое бездействие городских служб 4 дня после 20/21, - сообщил глава фракции ПСРМ Ион Чебан.

Ранее столичный градоначальник получил звание "Грязнуля года" за неумение навести порядок в Кишиневе, и заслуженную награду от социалистов - кубок с кишиневской грязью.