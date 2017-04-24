Киртоакэ получил титул «Бездельник и вредитель года» и премию от социалистов

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Генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ удостоился второго за год "почетного" титула. На этот раз признание горожан и титул "Бездельник и вредитель года" он заслужил своей активной работой по приведению города в порядок после разрушительного снежного бурана 20 и 21 апреля.
Мунсоветник от ПСРМ Виталий Мукан на заседании оперативных служб вручил ему и соответствующую премию.
- Секретарь фракции ПСРМ вручил нашему любимому мэру сапоги, ножовку и рукавицы - премия бездельник и пофигист/вредитель года, за практическое бездействие городских служб 4 дня после 20/21, - сообщил глава фракции ПСРМ Ион Чебан.
Ранее столичный градоначальник получил звание "Грязнуля года" за неумение навести порядок в Кишиневе, и заслуженную награду от социалистов - кубок с кишиневской грязью.
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