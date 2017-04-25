Если бы 20 апреля в Молдове произошло землетрясение, то на улицах до сих пор лежали бы трупы

Марк ТКАЧУК

Определенно: за последние восемь лет у власти полностью атрофировалась функция общесоциального сервиса.

Теперь совершенно понятно, что, если бы 20 апреля в Кишиневе случилось землетрясение силой 7 баллов, то и сегодня на улицах все еще бы валялись разлагающиеся трупы, а горожане беспомощно и сиротливо копошились среди дымящихся руин.

Определенно: за последние восемь лет у власти полностью атрофировалась функция общесоциального сервиса. То есть того сервиса, которым занималась и занимается любая власть - от демократической до диктаторской, от персидских деспотов до египетских фараонов. Не только отнимать, заковывать в кандалы, гнать на галеры и сжигать на кострах, но и приходить на помощь, обеспечивать безопасность, вселять уважение и поднимать собственный авторитет. Молдавская власть во всех своих ипостасях этого не делает. И только от того, что мы - то есть общество - ей больше не нужны. Мы безопасны, неорганизованны, эгоистичны, легковерны. Наш голос - ничего не стоящая и давно битая карта.

Мы с готовностью обсуждаем фальшивые угрозы, изобретенные властью, участвуем в фальшивых выборах и упрямо выбираем между злом и злом. С точки зрения власти - мы наивное и тупое быдло, не достойное и толики внимания. И, если она театрально влезает в гущу поваленных крон, включает бензопилы, одевается в пестрые куртки племенных политических кланов и имитирует бурную активность, то вовсе не для того, чтобы понравиться нам. И тем более не для того, чтобы прийти нам на помощь. А исключительно для того, чтобы убедить своих внешнеполитических партнеров, что ей известны правила приличия, что, несмотря на свою людоедскую репутацию, она умеет пользоваться ножом и вилкой.

Власти, конечно, в Молдове уже нет. Да, есть захваченное государство. Но это государство многократно меньше той страны, в которой мы живем. Это мааааленький островок, на котором исключительно обитают повязанные круговой порукой чиновники, политики, коммерсанты, судьи, да прокуроры с полицейскими. Островок, на котором они обеспечивают свой параноидальный контроль за унылой и чахнущей грядкой, все еще рождающей какие-то деньги в нищей стране.

Но в последние четыре дня стало ясно и другое. Этот островок находится не среди бушующего океана молдавского общества. Оазис режима доживает свои дни посреди пустыни социальной апатии. Пустыни, в которой слово "солидарность" вызывает всеобщее раздражение, напоминает о бессмысленно пройденных километрах во время протестных маршей и умиротворенных вождях, согревших ладони на человеческой искренности и отзывчивости в те памятные морозные месяцы.

С чего начинать реанимацию?

Лично для меня вопрос ясен. Организовываться иначе. Без деления на правых и левых, унионистов и молдовенистов, европатриотов и фронтменов "русского мира". Как показывает недавний опыт - ветки и бревна падают на голову всем без разбора, а яркая и взаимоисключающая внешнеполитическая ориентация государственных вождей не способна скрыть их управленческой и гражданской импотенции.

Организоваться иначе. Это значит обсуждать главные угрозы и сообща находить решения по их преодолению. Для начала ответить на первый вопрос. Как так могло случиться, что большинство из нас отдает бОльшую часть своих доходов тем, кто нас ненавидит и презирает? Мы выгребаем последнюю мелочь за газ, за свет, за тепло, обрекая себя и свои семьи на нищету и гарантированную деградацию. Как перестать им платить за это? За наше уничтожение? Как отказаться от обязательств быть покорной скотиной, которая отчего-то верит предъявленному ценику и соглашается похоронить себя заживо? - В такой постановке задачи нет и грамма популизма. Чистая прагматика! Что может быть прагматичнее вопроса "Как выжить"? Как выжить большинству?

Ответим на него - станем настоящим большинством, бушующим гражданским океаном, страной! А пока приходится лишь благодарить природу, что 20 апреля не случилось землетрясения.