Сейсмологи: в Молдове раз в два дня происходят землетрясения

Раз в два дня в Молдове происходят землетрясения. Магнитуда подавляющего большинства толчков невелика, так что мы их даже не чувствуем. По итогам прошлого года сейсмологи зарегистрировали более 150 землетрясений магнитудой больше двух с половиной, и 42 из них произошли во Вранче.

Ион Илиеш работает в институте сейсмологии 35 лет. Он говорит, что профессию выбрал после землетрясения 1977 года.

"Землетрясение может произойти в любой момент. Обычно толчки застают меня дома, но я живу недалеко и сразу бегу сюда", - сказал глава Центра сейсмологии Ион Илиеш.

По словам директора сейсмологического центра, до 2003 года параметры толчков измерять было трудно, так как работали на устаревшем оборудовании. Сейчас оно находится в подвале, где был создан музей.

"Это один из первых сейсмографов национальной сети".

В этом же кабинете постоянно дежурят сейсмологи.

"Сейсмология - это очень интересно. Выброса адреналина можно ждать в любой момент, так как землетрясение может случиться когда угодно", - отметила научный сотрудник Николетта Кожакар.

"Мы отслеживаем ситуацию по этим мониторам. Наша национальная сеть сейсмологических станций и румынская сеть настроены на очаг во Вранче. Прямо сейчас в Румынии происходят толчки, три из них - во Вранче", - сказал директор Института сейсмологии Игорь Никоарэ.

В Молдове - шесть сейсмологических станций. Расположены они в Джурджулештах, Леове, в Милештий Мичь, Кишинёве, Пуркарах и Сороках.

"О каждом землетрясении магнитудой больше четырех нужно сообщать на железную дорогу. Там есть опасные с сейсмологической точки зрения участки", - добавил директор Института сейсмологии.

В сейсмологическом институте работают 80 сотрудников. Самому молодому из них - 18 лет, а старейшему - 84.