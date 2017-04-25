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Общество
Дорин Киртоакэ выступил с обращением к жителям и предприятиям столицы
25.04.2017

Мэр столицы Дорин Киртоакэ выступил с обращением к жителям Кишинева. Он призвал горожан и предприятия помочь администрации в устранении последствий снегопада.

"Обращаюсь ко всем предприятиям, учреждениям, школам, университетам, находящимся на территории муниципия. Ко всем, кто здесь живет и работает: собирайте и складывайте ветки, хотя бы на обочине дороги. Оставьте дома галстуки и костюмы, и прямо с утра начните наводить порядок вокруг офисов и предприятий, где вы работаете", - обратился мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Киртоакэ намерен обратиться в правительство с просьбой объявить в конце недели выходной для общей уборки города. Ущерб столице от снегопадов 20 и 21 апреля предварительно оценивается в  70 миллионов леев.


 
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