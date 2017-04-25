Некультурное дерево познания добра и зла

Гражданский активист Виктор Киронда опубликовал на портале Locals.md статью «Как сделать так, чтобы не падали деревья. Секреты городской сильвикультуры» (http://locals.md/2017/kak-sdelat-tak-chtobyi-ne-padali-derevya-sekretyi-gorodskoy-silvikulturyi/). Автор безмятежно предупреждает: «В этой статье полностью отсутствует экологический сентиментализм, и это может вас эмоционально травмировать». Действительно, травмирует. С горьким чувством читаешь манифест тех, кто призывает не церемониться с зелеными насаждениями и относиться к ним исходя из принципов "городского менеджмента".

Но каковы же эти принципы, которые нужно формулировать как раз в дни страшного древолома, погубившего сотни красивых, полных жизни деревьев?

Долой клише о «самом зелёном городе планеты» и ненаучные аргументы о том, что городские деревья производят кислород, говорит автор: «Кишинёв - город с самыми дикими и неухоженными деревьями из-за отсутствия должного менеджмента зелёных массивов» и практики «городской сильвикультуры», включающей в себя «общий менеджмент городского пейзажа».

Кишинев не вписывается в этот самый менеджмент! Вот урок тем, кто сентиментально относится к деревьям: «Городская среда отличается от сельской или дикой тем, что в ней существует ряд ограничений для роста и развития деревьев: ограниченное пространство для корней и кроны, плохое качество почвы, дефицит или избыток воды и света, переизбыток тепла, загрязнений, химических или физических повреждений деревьев и, что самое главное, - увеличение опасностей, связанных с деревьями».

Город - это вам не лес, учит Киронда: городские деревья как элементы декора и дизайна «могут быть спилены, купажированы и перемещены».

Еще деревья не являются памятниками истории, современный город не должен позволять им дорастать до биологической зрелости. Иначе корни начинают разрушать коммуникации и тротуары, а крона деревьев будет задевать фасады и крыши. Средняя высота деревьев должна быть 5-10 метров. А лучше всего вообще сажать деревья в кадках.

Собственно, это все, что хотел сказать Виктор Киронда.

Читаешь и дивишься: как только мы жили столько десятилетий бок о бок с этими ужасными, дикими, варварскими, непричесанными и необрезанными разрушителями городской цивилизации? Да еще и любили их, в детстве лазили за орехами, в юности целовались в парках под кронами акаций, а потом приводили на тихие аллеи своих детей… Совершенно не зная, что они, эти деревья, вовсе даже не производят кислород! По-видимому, его производят автомобили.

Кишинев - роскошный город-парк с улицами-парками и дворами-парками. Но это плохо, это признак средневековой отсталости и советской дикости, потому что европейский идеал - каменные джунгли.

Посмотрим фото Парижа и Антверпена, которыми автор предлагает полюбоваться. Невысокие «ручные» деревца, кроны аккуратно подрезаны. Не то что наши – ветвистые и непослушные, буйные и раскидистые.

Но знает ли Виктор Киронда, как можно выжить в Кишиневе без зелени в летнюю жару? Ведь в наших зданиях практически нет кондиционеров, в этих условиях деревья защищают от палящих лучей и охлаждают фасады. Мы много ходим пешком и в летний зной всегда перебегаем на тенистую сторону улицы. А «культурные» европейцы меряют ногами тротуары только в специально отведенных местах. Кроме того, Кишинев – город оврагов и оползней. И тут деревья нас спасают, причем именно старые, с разветвленной корневой системой.

А еще, дорогой г-н Киронда, у нас на улицах полно машин и автобусов 10-15-ти и даже 30-летней давности, у нас до сих пор ездят советские «Икарусы» с гармошкой. И в этих условиях именно «дикие» и «некультурные» деревья хоть как-то спасают от загазованности. Да, их корни подрывают асфальт и повреждают коммуникации. Причем уже лет восемьдесят, и системы как-то выжили. И разве деревья виной тому, что у нас разбитые тротуары и прогнившие трубы?

Кстати, вы где-нибудь видите на этих фото европейских образцовых улиц парковки, ради которых примэрия спилила деревья на центральных улицах Кишинева?

В сущности, Виктор Киронда – типичный выразитель философии сельского жителя. Ибо, на взгляд сельчанина, природу нужно подчинять и ломать во имя интересов своего домовладения вплоть до полного ее покорения и истребления. Природа – это сорняк, а сельский житель – враг сорняка, враг природы, которую он боится и не любит, потому что она разрушает его маленькие планы масштабов курятника и огорода.

Только горожанин - восхищенный поклонник природы и зелени. Но кто сейчас правит Кишиневом?

Мы, кишиневцы, любящие свои улицы-парки, свои очень старые деревья, под сенью которых выросли, никогда не смиримся с этой философией. Мы не считаем, что древопад – повод избавиться от всех старых деревьев в столице. И мы никогда не поверим в то, что деревья не являются памятниками. Еще как являются. Хотя бы потому, что у каждого из нас есть любимое дерево, с которым связана память.

И мы не одиноки. Есть дерево Бодхи, самое старое на Шри-Ланке, под которым, по преданию, Будда достиг просветления. Есть дуб кайзера в Берлине, посаженный в честь Вильгельма I. Есть дуб-часовня - старейший дуб Франции. Есть Мамврийский дуб, под которым, согласно Библии, Авраам принимал Бога, ему около 5000 лет, он еще жив в Хевроне, на Западном берегу реки Иордан, хотя почти высох и лишь время от времени выпускает молодые побеги. Есть терновник в Гластонбери (Великобритания), посаженный, по легенде, Святым Иосифом Аримафейским. И дом-дерево в Камтине - оплетённое корнями гигантского старого баньяна каменное строение в Гонконге.

И много чего еще есть. Но только там, где любят историю и природу. Где питают сентиментальные чувства к сирени, акации, дубу, ореху. А не бегают по улицам с топором и бензопилой, чтобы как-то приблизиться к великим европейским образцам, а заодно и заработать копеечку, как это делает команда генерального примара Дорина Киртоакэ. Наш мэр – он бы и дерево познания добра и зла срубил, если бы понадобился участок под застройку. Причем не задумываясь! Потому что его нельзя «купажировать» и «переместить», и оно совсем некультурное, ну никак не вписывается в свод принципов «городской сильвикультуры» и «городского менеджмента».