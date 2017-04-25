Во дворе дома Шора найдены человеческие останки

Во дворе дома Илана Шора в Кишиневе были найдены останки человека.

Как сообщил глава Инспектората полиции сектора Центр Ион Белибов, останки были найдены строителями, которые работали над возведением летней террасы. Они оповестили Шора о находке, который, в свою очередь, сообщил об этом в полицию, пишет deschide.md.

На месте оперативная группа забрала останки для проведения экспертизы. По предварительным данным, они очень старые и могут датироваться еще годами Великой Отечественной войны.