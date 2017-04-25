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Общество
Во дворе дома Шора найдены человеческие останки
25.04.2017

Во дворе дома Илана Шора в Кишиневе были найдены останки человека.

Как сообщил глава Инспектората полиции сектора Центр Ион Белибов, останки были найдены строителями, которые работали над возведением летней террасы. Они оповестили Шора о находке, который, в свою очередь, сообщил об этом в полицию, пишет deschide.md.

На месте оперативная группа забрала останки для проведения экспертизы. По предварительным данным, они очень старые и могут датироваться еще годами Великой Отечественной войны.


 
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