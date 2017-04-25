25 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
НАЦ проводит обыски в примэрии и дома у Грозаву
25.04.2017

 Прокуроры антикоррупции и офицеры Национального антикоррупционного центра проводят обыски в примэрии.

Информацию подтведила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, отметив, что обыски проходят и дома у вице-примара Нистора Грозаву.

Источник также подчеркнул, что речь о деле с платными парковками.

Информацию на своей странице прокомментировал председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

- НАЦ. Парковки. Грозаву. Ждем приглашения для Дорина. Доброе утро. Председатели 4 фракций уже подписали ноту протеста против проекта по парковкам, - отметил он.


 
Количество просмотров:
105
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.