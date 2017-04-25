Главная НАЦ проводит обыски в примэрии и дома у Грозаву Прокуроры антикоррупции и офицеры Национального антикоррупционного центра проводят обыски в примэрии. Информацию подтведила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, отметив, что обыски проходят и дома у вице-примара Нистора Грозаву. Источник также подчеркнул, что речь о деле с платными парковками. Информацию на своей странице прокомментировал председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. - НАЦ. Парковки. Грозаву. Ждем приглашения для Дорина. Доброе утро. Председатели 4 фракций уже подписали ноту протеста против проекта по парковкам, - отметил он.

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