НАЦ проводит обыски в примэрии и дома у Грозаву

|
...
|
Главная
Прокуроры антикоррупции и офицеры Национального антикоррупционного центра проводят обыски в примэрии.
Информацию подтведила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, отметив, что обыски проходят и дома у вице-примара Нистора Грозаву.
Источник также подчеркнул, что речь о деле с платными парковками.
Информацию на своей странице прокомментировал председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.
- НАЦ. Парковки. Грозаву. Ждем приглашения для Дорина. Доброе утро. Председатели 4 фракций уже подписали ноту протеста против проекта по парковкам, - отметил он.
Обсуждение новости
|