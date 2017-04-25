По дипломатическим каналам, «через антенны посольств», за три года улетучился миллиард

В среду на очередном заседании правительства запланировано рассмотреть 21 проект постановление. Транспарентность, можно сказать, зашкаливает: из 20 проектов (исключаем вопрос о кадрах, об этом с нами не советуются) только два предварительно были опубликованы для консультаций с гражданским обществом.

Это давно ставший «знаменитым» и столь ожидаемый «реформаторами» проект создания агентства публичных услуг с обещанным «единым окном» и множеством благ для народа и экономических субъектов. Впервые в законодательной практике к госпредприятию «Registru» присоединят публичные структуры (лицензионную палату). Второй проект - о передаче ряда объектов от министерства образования министерству информатики для организации телефонной службы 112.

МИДЕИ предложит проект незначительных кадровых изменений в штатах посольства Польши, где введут должность первого секретаря по экономике. Одного торгового советника добавят в штаты посольства Германии. И одновременно по одному советнику исключат из штатов консульства во Франкфурте-на-Майне и из штата посольства в Румынии.

Вот такая незначительная игра с незначительным персоналом в наших посольствах – двоих дипломатов сократят, двоих добавят. Вместо того, чтобы кардинально решить вопрос об укреплении экономических представительств всех посольств в странах, с которыми можно развивать торгово-экономические отношения. Между тем, согласно бюджету, только на этот год предусмотрено израсходовать 316 миллионов лей в целях, как сказано в законе, «продвижения интересов Молдовы через антенны посольств».

Сложно представить себе, какие могут существовать антенны у посольства и как через них Молдова умудряется излучать за год в «дипломатический эфир» более 300 миллионов лей. И это происходит ежегодно. В 2016 году антенны «улетучились в 299 миллионов, в 2015-м - 232 миллиона лей. До 2015 года такой статьи расходов не было. Видимо, тогда не было «дипантенны». Но и за три года 847 миллионов предостаточно для того, чтобы «нагреть» эфир вокруг наших посольств.

Проследить, что это за такие дорогие дипломатические антенны, не удается: МИДЕИ не публикует отчетов о выполнении своих бюджетов, тем более бюджетов посольств. Как, впрочем, и все другие министерства. Хотя публикации отчетов о выполнении бюджетов требует ст.21 закона №188/14 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности.

Также на заседании правительства министерство труда, социальной защиты и семьи предложит изменение гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе (на хозрасчетных предприятиях, организациях, учреждениях, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы) с 2100 лей, установленных с 1 мая 2016 года, на 2380 лей, то есть на 13,33 процента, начиная с 1 мая.

СИБ предложит изменение в закон №91/2014 об электронной подписи и электронном документе, на основании которого срок действия сертификата открытого ключа пользователя, установленный на срок не более одного года, предлагается увеличить до двух лет.

Напомним, что, согласно ст.32. указанного закона, срок действия сертификата открытого ключа поставщика сертификационных услуг высшего уровня составляет 20 лет, срок действия сертификата открытого ключа поставщика сертификационных услуг второго уровня - 10 лет, а срок действия сертификата открытого ключа пользователя устанавливается поставщиком сертификационных услуг, но не может составлять более одного года.

Состав и расходы посольств и консульств согласно постановлению правительства № 182 от 2010 года