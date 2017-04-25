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Ищет ли правительство замену Александру Тэнасе?
25.04.2017

Ион Мунтяну

Председатель Конституционного суда Александр Тэнасе завершил свой шестилетний мандат в этой инстанции, однако продолжит исполнять обязанности до вступления в должность нового судьи.
 
В четверг, 20 апреля, правительство объявило конкурс на освободившуюся должность. В интервью молдавским СМИ Александр Тэнасе признался, что пока никаких планов на будущее не строит. Но так ли это на самом деле?
 
«Свой человек» в Конституционном суде
 
Тэнасе, руководивший Министерством юстиции в правительстве Влада Филата, был назначен кабмином на должность конституционного судьи 8 апреля 2011 г. Он получил шестилетний мандат, и 14 апреля 2011 г. принял присягу перед парламентом, президентом и Высшим советом магистратуры.
 
«В Конституционном суде нам нужны свои люди»,- заметил занимавший на тот момент пост премьер-министра Влад Филат во время обсуждения кандидатуры Тэнасе. Последний, напомним, был первым заместителем председателя Либерально-демократической партии и одним из её основателей. Тэнасе и Филат – однокурсники, учились на одном факультете. В связи с новым назначением Тэнасе сложил свои партийные полномочия, однако, как отмечают эксперты, его политические предпочтения претерпели существенные изменения ещё до перехода в Конституционный суд.
 
Спустя менее полугода после своего появления в Конституционном суде Александр Тэнасе был избран на пост главы этой инстанции. Он занял руководящее кресло в ситуации, когда его предшественник Думитру Пулбере был освобождён от должности председателя до истечения мандата за политические заявления – такое произошло впервые в истории Молдовы. В октябре 2014 г. Тэнасе был единогласно переизбран на пост руководителя Конституционного суда.
 
При нём КС добился внесения в законодательство серии поправок, которые обеспечивают этой инстанции и конституционным судьям практически ничем не ограниченную свободу в своей деятельности. Возможно, именно по этой причине Тэнасе на протяжении шестилетней карьеры в КС позволял себе публичные высказывания политического характера, даже более откровенные, по сравнению с заявлениями Пулбере. Это неоднократно вызывало возмущение парламентской оппозиции, поскольку закон не позволяет после облачения в судейскую мантию участвовать в политической деятельности.
 
Первый председатель с двумя паспортами
 
«Очень важно, что сегодня завершился этот весьма деликатный и сложный процесс, через который пришлось пройти Конституционному суду, и я надеюсь, что мы сделаем всё возможное, чтобы в будущем во дворе суда было тихо», - заявил Тэнасе в 2011 г. после избрания на должность председателя КС. Однако число скандалов, сопровождающих работу Конституционного суда, в последующие годы только увеличилось. Некоторые заявления Александра Тэнасе были настолько неоднозначны, что вызывали слова удивления и критические высказывания не только со стороны аналитиков и рядовых граждан, но и от представителей международного сообщества.
 
Александр Тэнасе известен как один из активных и последовательных сторонников унионизма и румынизации молдавского общества. До того, как перейти на политическое поприще, он занимался юридической практикой, и в числе самых известных выигранных им процессов – дело «Тэнасе против Молдовы» в Европейском суде по правам человека. В нём он обжаловал запрет лицам с двойным гражданством быть депутатами парламента. Сегодня все шесть судей Конституционного суда РМ имеют румынское и молдавское гражданство, но Тэнасе стал первым председателем с двумя паспортами за всю историю этой инстанции.
 
За период, который он стоял у руля КС, был принят целый ряд знаковых решений откровенно политического характера. Одним из них стало признание верховенства Декларации о независимости над Конституцией в вопросе названия государственного языка. В интервью СМИ и в публичных выступлениях он неоднократно делился размышлениями о несостоятельности молдавской государственности. На одной из международных конференций Тэнасе поставил под сомнение статус Молдовы, прописанный в Конституции, заявив, что страна может отказаться от постоянного нейтралитета.
 
Чрезмерно политизированная для судьи позиция регулярно становилась поводом не только для массовой критики, но и для выдвижения официальных требований об отставке Александра Тэнасе с должности председателя КС. Оппозиция неоднократно организовывала протестные акции у здания суда, скандируя лозунги о том, что Тэнасе следует отправить в отставку, тюрьму и о том, что его действия позорны. По мнению участников протестов, КС играет по сценарию, который навязывают определённые политические силы, олигархи и коррупционеры во власти.
 
«Эпоха Тэнасе» не закончится ещё 9 лет?
 
Эксперты говорят о высокой вероятности того, что с появлением этой вакансии в деятельности органа конституционной юрисдикции ничего не изменится. Согласно статье 5 Закона о Конституционном суде, судья КС может пребывать в должности не более двух сроков. Таким образом, у Александра Тэнасе, который отработал лишь один шестилетний срок, есть все шансы получить второй мандат. Вряд ли у кого-то вызывает сомнения, что его кандидатура найдёт поддержку среди правящих партий, и при выдвижении на новый срок проблем с назначением не возникнет.
 
В случае продолжения работы в Конституционном суде Тэнасе может сохранить за собой и кресло председателя – его руководящие полномочия истекают только в октябре 2017 г. Тем более что в отношении должности главы КС закон ограничений не содержит. Глава этого учреждения избирается тайным голосованием большинством голосов судей на трехлетний срок. Если кандидаты не набирают достаточной поддержки, проводится повторное голосование. В этом случае победителем становится получивший большее число голосов. Если претенденты получают равное количество голосов, председатель избирается посредством жеребьевки.
 
Более того, не исключено, что со вторым шестилетним мандатом судьи «эпоха Тэнасе» в Конституционном суде не закончится. В этом году может быть рассмотрен проект по изменению Конституции, который предусматривает увеличение срока полномочий членов КС с 6 до 9 лет. Кроме того, предлагается увеличить и количество конституционных судей с 6 до 7. В случае внесения поправок в Конституцию второй судейский мандат Александра Тэнасе может быть продлён ещё на три года.
 
Тэнасе самолично принимал участие в активном продвижении проекта закона о внесении поправок в Конституцию. В своих интервью он неоднократно жаловался, что срок полномочий конституционного судьи в Молдове самый короткий в Европе и не достаточен для того, чтобы стать хорошим судьей и применить накопленный опыт на практике. Ссылаясь на опыт других стран и рекомендации европейских экспертов, он давал понять, что девятилетний мандат в КС – это оптимальный вариант для нашей страны.
 
Когда председатель становится начальником
 
В то же время оппоненты полагают, что при лоббировании реформы Конституционного суда РМ общественность вводится в заблуждение. Так, в Европе есть практика, когда срок полномочий судьи КС составляет два года, хотя это и исключение из правила (Греция). В то же время в Португалии конституционных судей назначают на 6-летний срок, как и в Молдове. Таким образом, утверждения о том, что мандат молдавского судьи КС является самым коротким в Европе, как минимум, не соответствуют действительности.
 
Что касается единого длительного срока полномочий, обычно сопровождаемого запретом на повторное избрание в Конституционный суд, то он действительно установлен во многих странах. Цель такого подхода – предоставление гарантий от влияния госорганов на поведение судей, которые могли бы стремиться получить второй мандат. Для Молдовы из-за тесной связи между политикой и конституционной юрисдикцией это правило так же не действует. По этой причине с большой осторожностью надо относиться к инициативе о 9-летнем мандате, ведь от политического влияния судья всё равно не избавится.
 
Если Александр Тэнасе так ратует за внедрение европейской практики в деятельность КС, то почему бы ему не перенять и опыт по ограничению длительности полномочий председателя инстанции? Ведь в странах, где председатель избирается самим Конституционным судом, часто установлен не только срок, по истечении которого допускается переизбрание, но и ограничение на пребывание в руководящей должности. Например, в Испании глава конституционной инстанции назначается на 3-летний срок, по истечении которого возможно только одно переизбрание.
 
Европейские эксперты полагают, что относительно краткий срок полномочий председателя КС лучше согласуется с принципом равенства всех членов Конституционного суда. В то время как слишком длительный мандат превращает председателя из первого среди равных, каким он должен быть, в своего рода начальника над данным коллегиальным органом, придает ему чрезмерный политический вес. В таких условиях есть риск потери независимости и беспристрастности судьями, которые начинают принимать решения в угоду председателю и его окружению. Однако, похоже, что это вполне устраивает Александра Тэнасе и заинтересованных политических игроков, которые стоят за его кандидатурой.


 
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