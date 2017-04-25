В Молдове стартовала акция "Георгиевская ленточка"

"Акция "Георгиевская ленточка" под лозунгом "Я помню! Я горжусь!" стартовала в Кишиневе".

В 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие около 90 государств.

Пункты распространения георгиевских ленточек:



• г.Кишинев - ул. В. Александри, 141/1 (РЦНК) с 10.00 – 15.00,

тел. 022-21-12-00

• г.Кишинев - бд. Дечебал, 139Б, оф. 211 с 10.00-15.00, тел. 079 63 93 01,

022 63 63 77

• г.Кишинев - ул. Алба Юлия 89/4 с 10.00-15.00, тел. 079 63 93 01,

022 81 79 00

• г.Кишинев - ул. М. Костин, 18/2 с 10.00-15.00, тел. 079 63 93 01,

022 87 70 00

• г.Кишинев - ул. Ал. Руссо, 24 с 10.00-15.00, тел. 079 63 93 01,

022 47 63 99

• г.Кишинев - ул. 31 Августа, 62 с 10.00-15.00, тел. 079 63 93 01,

022 27 73 74

• г.Бельцы - ул. Пушкина 47 (Примэрия мун. Бельцы) с 09:00 - 18:00,

тел. 068 21 63 50

• г.Кагул - ул.Дунэрий 1, пр. Републичий 22 (РО г. Кагула)

с 09:00 - 18:00, тел. 069 18 83 83

• г.Дрокия - ул. Индепенденцей 15-а, здание примэрии, 3-й этаж (РО г. Дрокия) понедельник, четверг с 10-00 до 15-00, тел. 069 26 97 97

• г.Тирасполь - ул. 25 Октября, д.76, к.16 (Союз русских общин Приднестровья) с 10.00 - 12.00, тел. (777)10699

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. Акция в 2015 году стала самой масштабной за всю историю проекта. Она объединила 85 регионов РФ и 76 стран