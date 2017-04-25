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Экономика
Внутренний госдолг Молдовы вырос до нового рекордного максимума
25.04.2017

Внутренний государственный долг Молдовы достиг нового рекордного максимума, составив на конец марта этого года 21 млрд. 793,4 млн. леев и увеличившись в течение I квартала 2017 г. на 273,8 млн. леев, или на 1,3%, передает NOI.md.

По данным Минфина, увеличение внутреннего госдолга в январе-марте 2017 г. было обусловлено ростом выпуска государственных ценных бумаг на первичном рынке на указанную сумму.
 
В частности, на конец марта с.г. на задолженность по государственным ценным бумагам, которые были выпущены на первичном рынке, пришлось около 6 млрд. 388,8 млн. леев, или на 273,8 млн. леев больше, чем на конец декабря 2016 г. Это в целом составило 29,3% от общего объема внутреннего госдолга.
 
В то же время, по состоянию на конец марта 2017 г., долг по облигациям, выпущенным для исполнения Минфином платежных обязательств, вытекающих из госгарантий от 17 ноября 2014 г. и 1 апреля 2015 г., составил 13 млрд. 341,2 млн. леев (не изменился с начала года), или 61,2% от общей суммы внутреннего госдолга Молдовы.
 
Долг по конвертированным ГЦБ был равен 2 млрд. 063,4 млн. леев (как и на начало 2017 г.), или 9,5% от общей суммы.
 
По данным Минфина, средневзвешенная процентная ставка по ГЦБ, проданным на аукционах, составила 6,39% (по видам ГЦБ: 91 день – 5,88%, 182 дня – 6,17%, 364 дня – 6,19%, 1 год – 7,15%, 2 года – 7,53%, 3 года – 6,67%), что в 3,9 раза меньше, в сравнении с тем же периодом прошлого года.
 
На конец декабря 2016 г. общий внутренний государственный долг Молдовы исчислялся на уровне 21 млрд. 519,6 млн. леев.


 
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