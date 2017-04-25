Додон: Мы снимем Киртоакэ с должности не позднее ноября этого года

Президент Республики Молдова Игорь Додон уверен: есть все предпосылки для успешного проведения в этом году референдума по отставке генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ.

Об этом он заявил в рамках программы на частном телеканале.

- Я практически уверен, что в мы в этом году снимем с должности Киртоакэ. Через референдум. Почему говорю "мы", а не президент - потому что имею в виду, что все граждане, жители Кишинева. Я уверен, что в этом году у нас это получится. Я думаю, что у нас есть шанс, чтобы в судах объективно рассмотрели инициативу по референдуму. И мы, поверьте, сделаем все возможное для того, чтобы этого добиться. Не буду раскрывать скобки, но, я думаю, что самое позднее в октябре-ноябре референдум по отставке Киртоакэ состоится, - сказал он.

Глава государства также напомнил, что на 24 сентября намечено проведение объявленного им консультативного референдума по 4 вопросам: отмена закона о миллиарде, наделение президента дополнительными полномочиями для роспуска парламента, сокращение численности депутатов со 101 до 71, а также изучение в школах страны истории Молдовы. Игорь Додон отметил, что сделает все возможное для того, чтобы этот плебисцит состоялся. Таким образом, он выразил надежду, что осенью в стране пройдут два референдума.