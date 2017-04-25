Orange MOLDOVA представляет: Удачное и лучшее решение на Молдавском виртуальном мире - VR1 (ВИДЕО)

Шлем (очки) виртуальной реальности это — устройство, позволяющее частично погрузиться в мир виртуальной реальности, создающее зрительный и акустический эффект присутствия в заданном управляющим устройством (компьютером) пространстве. Представляет собой конструкцию, надеваемую на голову, снабженное видеоэкраном и акустической системой. Название «шлем» достаточно условное: современные модели гораздо больше похожи на очки, чем на шлем.

Ты можешь видеть и исследовать миры, о которых ты лишь мечтал, просто подключив телефон к очкам

Совместим со всеми телефонами Android и iOS, оснащенными гироскопом и экраном размера от 4,7 до 6 дюймов

Укомплектован также наушниками, для лучшей звуковой симуляции

Для вашего здоровья и безопасности в виртуальной реальности, обратитесь к инструкции Orange в главном меню, прежде чем использовать очки VR и соблюдайте меры безопасности, рекомендуемые производителем.

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