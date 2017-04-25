Orange MOLDOVA представляет: Удачное и лучшее решение на Молдавском виртуальном мире - VR1 (ВИДЕО)

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Технологии
Шлем (очки) виртуальной реальности это — устройство, позволяющее частично погрузиться в мир виртуальной реальности, создающее зрительный и акустический эффект присутствия в заданном управляющим устройством (компьютером) пространстве. Представляет собой конструкцию, надеваемую на голову, снабженное видеоэкраном и акустической системой. Название «шлем» достаточно условное: современные модели гораздо больше похожи на очки, чем на шлем.
Для вашего здоровья и безопасности в виртуальной реальности, обратитесь к инструкции Orange в главном меню, прежде чем использовать очки VR и соблюдайте меры безопасности, рекомендуемые производителем.
С Orange VR1 у тебя появится огромное количество возможностей исследовать виртуальный мир. Мы подготовили для тебя внушительный список приложений, которые ты можешь загрузить на свой мобильный телефон.
Pentru sănătatea și siguranța ta în realitatea virtuală, te rugăm să consulți ghidul Orange din meniul principal înainte de a utiliza casca VR și să respecți măsurile de siguranță recomandate de producător.
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