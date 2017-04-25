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Технологии
Orange MOLDOVA представляет: Удачное и лучшее решение на Молдавском виртуальном мире - VR1 (ВИДЕО)
25.04.2017

Шлем (очки) виртуальной реальности это  — устройство, позволяющее частично погрузиться в мир виртуальной реальности, создающее зрительный и акустический эффект присутствия в заданном управляющим устройством (компьютером) пространстве. Представляет собой конструкцию, надеваемую на голову, снабженное видеоэкраном и акустической системой. Название «шлем» достаточно условное: современные модели гораздо больше похожи на очки, чем на шлем.

  •     Ты можешь видеть и исследовать миры, о которых ты лишь мечтал, просто подключив телефон к очкам
  •     Совместим со всеми телефонами Android и iOS, оснащенными гироскопом и экраном размера от 4,7 до 6 дюймов
  •     Укомплектован также наушниками, для лучшей звуковой симуляции

Для вашего здоровья и безопасности в виртуальной реальности, обратитесь к инструкции Orange в главном меню, прежде чем использовать очки VR и соблюдайте меры безопасности, рекомендуемые производителем.
Товар не может быть приобретен из Mинут Лояльности.

С Orange VR1 у тебя появится огромное количество возможностей исследовать виртуальный мир. Мы подготовили для тебя внушительный список приложений, которые ты можешь загрузить на свой мобильный телефон.

  • Poţi viziona și explora lumi la care doar ai visat prin simpla conectare a telefonului la ochelari
  • Compatibil cu toate telefoanele Android şi iOS, cu giroscop şi dimensiunile ecranului cuprinse între 4,7 şi 6 inchi
  • Dotat totodată cu căşti pentru o mai bună simulare audio

Pentru sănătatea și siguranța ta în realitatea virtuală, te rugăm să consulți ghidul Orange din meniul principal înainte de a utiliza casca VR și să respecți măsurile de siguranță recomandate de producător.
Produsul nu e disponibil din Minute de Fidelitate.

Disponibil în magazinele Orange şi pe eshop.orange.md.


 
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