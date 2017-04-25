Додон назвал возможный срок объединения Приднестровья с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что реинтеграция Приднестровья может произойти в 2019-2020 годах. Об этом он сказал в эфире телеканала RTR-Moldova, передает портал Newsmaker.md.

«В Приднестровье находятся около 350 тысяч наших граждан. Я уверен, что мы можем на определенном этапе интегрировать их в страну, это может быть уже в 2019-2020 году. Но для этого в 2018 году им нужно дать возможность участвовать в политической жизни», — заявил Додон.Он добавил, что решению приднестровского конфликта поможет смешанная избирательная система.

«Если будет внедрена система, которую мы предлагаем, Приднестровье получит пять-шесть депутатских мандатов. У них будет своя фракция в парламенте. Только так мы сможем объединить страну», — пообещал глава государства.

Додон предложил перейти к смешанной избирательной системе. Согласно этой инициативе, 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 — по одномандатным округам, передавал ТАСС.

При этом 25 одномандатников выберут трудовые мигранты в других странах мира и жители Приднестровья.В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В январе президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой страны. «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России.

Наш народ определился», — сказал он.Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.