"Сюрприз" премьера Павла Филиппа

Премьер-министр Павел Филип и команда готовят новую реформу, последствия которой в кратчайшее время ощутит на себе все общество – реформа системы оплаты труда. Вся информация, что опубликовывается на эту тему, пока носит очень уклончивый характер, и все, что нам известно, это то, что проводятся разнообразные рабочие заседания, и не более. Но и без подробностей понятно, что готовящаяся реформа повлияет на общество так же, как это было с пенсионной системой, которая вступила в силу в начале этого года.

Не думаю что ошибусь, если скажу, что эту новую реформу мы должны рассматривать как второй этап реформы пенсионной системы. Эти две реформы являются частями одного целого, и эффективность первой была бы незначительной без внедрения второй. После снижения нагрузки на пенсионный фонд (путем реформирования пенсионной системы) появилась необходимость найти средства на его поддержку, а единственным источником этих средств может стать только система оплаты труда. Конечно, это не единственная задача реформы. Скорее всего, на первый план будут выведены преимущества, которые могут появиться вследствие внедрения реформы. При этом не стоит недооценивать и влияния реформы системы оплаты труда на пенсионную систему страны.

Сейчас возможности пенсионного фонда ограничены из-за низкого числа официально работающих, заработок которых, как и перечисляемые ими в соцфонд средства, и близко не соответствуют реальным нуждам пенсионной системы. Устанавливая новые правила оплаты труда с целью заинтересовать работодателей отказаться от выплат заработной платы в конвертах, и предусмотрев ряд поощрительных мер в этом направлении, равно как и ужесточив наказания, правительство добьется двойного эффекта – выведет существенную часть экономики из тени и увеличит отчисления в соцфонд.

Теперь вопрос в том, по какому пути пойдет правительство. Если будут введены лишь обязательные меры для работодателей, без ввода поощрительных, тогда, скорее всего планы правительства не возымеют успеха. В таком случае правительству не только не удастся снизить объем теневой экономики, но этим оно поставит под удар и успех пенсионной реформы. Ну а если правительство пойдет по пути поощрительных мер, то реформа в целом может дать положительные результаты.

Есть еще одна немаловажная деталь: в какой мере правительству удастся провести реформу системы оплаты труда без существенного влияния на инфляцию? Если этот момент не учесть изначально, тогда быть может, зарплаты и увеличатся, но покупательская способность, либо останется на прежнем уровне, либо даже снизится.

Возможно, в ближайшем будущем правительство начнет «говорить» на эту тему, и когда мы узнаем, что конкретно произойдет, тогда мы уже сможем дать более точную оценку этой реформе. Ну а пока мы знаем лишь то, что нам готовят сюрприз, а будет ли он приятным, покажет время.