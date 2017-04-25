Откровения бывшего президента Молдовы! Нечасто такое услышишь!

Бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский рассказал, как встретил свою избранницу Антонину, и какой была их свадьба.

«Мне было 24 года, и я был лидером комсомольской организации в Бельцах. Тогда молодежь рано вступала в брак. Мои друзья поддразнивали меня вопросами, типа: Когда женишься? Кто она? Чего ждешь? Но на тот момент у меня не было любовных отношений. И как водится, все самое важное происходит именно тогда, когда этого меньше всего ждешь. Вот все и произошло во время Слета молодежи СССР, который проводился на базе отдыха в Подмосковье. Я не очень хотел туда ехать, но должность обязывала. Был ноябрь. В один из вечеров я пошел на спектакль в Большой театр. Стоя в очереди за билетами, я заметил девушку. Это была Антонина. Она была русской красавицей с грузинскими корнями. Она представляла на слете Чечено-Ингушетию. Чтобы влюбиться нам хватило десяти дней. Потом она уехала… Я вернулся в Бельцы, а любовь в моем сердце уже поселилась. Это чувство охватило меня нежданно-негаданно. Наша идиллия продолжилась в любовных письмах», — рассказал Лучинский для журнала Nunta by Aura, добавив, что сожалеет о том, что сейчас чернилами письма уже никто не пишет.

«Мы переписывались ежедневно, а на Новый год я пригласил ее в Молдову. Мы договорились, что она приедет на окницком поезде 30 декабря, но в этот день я получил телеграмму следующего содержания: «Встречай меня в Одессе!». Стоял туман, дороги были непроходимыми. Никто и слышать не хотел о поездке в Одессу. В конце концов, один добрый начальник согласился дать мне свою машину – ЗИМ, но было понятно, что вовремя не успеть. Тогда я попросил одного друга, родители которого жили в Одессе, отправить им телеграмму со следующим текстом: «Встречайте такой-то поезд, в таком-то вагоне, Тоня, блондинка». Мама, сестра и брат моего друга пошли на вокзал и нашли Тоню именно в тот момент, когда она уже хотела купить билет обратно», — добавил бывший президент.

Петр Лучинский рассказал, что одесское приключение имело счастливый финал. «Да, это было приключение с удачным финалом. Я привез Тоню в Бельцы, мы встретили Новый год и…решили остаться вместе навсегда. Оставалось только решить проблему с ее увольнением с работы в Грозном. Тогда это было непростым делом, нужна была веская причина. Что могло быть серьезнее замужества? Сказано – сделано! Начальник отдала ЗАГС пошла нам навстречу и поставила в паспорт печать «брак заключен 3.01.1965». А в конце месяца, 30 января, когда мы сыграли свадьбу, в паспорт невесты просто к цифре 3 добавили 0, а в мой – печать «брак заключен», — рассказал Петр Лучинский.

Бывший президент поведал нам, что его свадьба больше была похожа на конференцию, и проходила в столовой Дома офицеров в Бельцах. «Регистрация брака состоялась в одном зале, а торжественный прием – в другом. То ли в шутку, то ли всерьез, но свадьба началась со статистики: на свадьбе присутствуют столько-то девушек, и столько-то парней, из них столько-то неженатых и незамужних, столько-то с высшим образованием, а столько-то без…каждому была дана краткая характеристика, с шутками и прибаутками. Было очень интересно, особенно, если учитывать, что 90% гостей была молодежь», — отметил Петр Лучинский, уточнив, что это была комсомольская свадьба – без посаженных родителей и без дарения денег.

Петр и Антонина Лучинские обвенчались намного позже. «Мы обвенчались тогда, когда Антонина заболела. Детей крестили бабушки и дедушки, а мы обвенчались после 2000 года», — уточнил бывший глава государства.