Доверенное лицо президента, мун. советник Ион Чебан сожалеет, что сегодня не избил Дорина Киртоакэ

Большинство молдавских СМИ опубликовало сегодня информацию о том, что в Кишиневе, в результате падения дерева, погиб работник начальной школы №90. Данное происшествие вызвало неоднозначную реакцию доверенного лица Президента Республики Молдова, Иона Чебан.

Муниципальный советник, и по совместительству доверенное лицо главы государства, достаточно эмоционально отреагировал на данную, печальную новость и сделал публичное заявление, которое не только не совместимо с занимаемой им должностью, но и способно стать поводом для уголовного преследования.

«Несколько мгновений назад, один из хозяйственных работников кишиневской начальной школы, расположенной по бульвару Дачия, занимавшийся очисткой территории учреждени, погиб, в результате падения дерева.

Если это правда, работники прокуратуры должны сегодня же прийти за Киртоакэ. Мы с ним сегодня серьезно разругались, когда я объяснял ему, что школы и детсады все еще представляют серьезную проблему. Он мне ответил, что проблем нет.

Обновление: Сегодня я впервые поверил, что я изобью Дорина, в прямом смысле этого слова. Я сдержался. Если то, о чем говорят подтвердится, то тогда я сожалею, что не сделал этого. Но в следующий раз…», - уточнил Ион Чебан.

Согласно 155 статье Уголовного Кодекса Республики Молдова. Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью, заявления подобного рода могут быть истолкованы не в пользу чиновника.

"Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет".