Генпримар Дорин Киртоакэ защищает подчиненных, задержанных НЦБК

Генпримар Дорин Киртоакэ защищает двух своих подчиненных, вице-примара Нистора Грозаву и начальника Управления транспорта Игоря Гамрецкого, задержанных прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела о платных парковках. Заявления были сделаны в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

„Мы не имеем ничего против борьбы с коррупцией и сами просили о сотрудничестве с НЦБК. Но каждый раз должны быть представлены убедительные доказательства. Я так понял, что дело было возбуждено в 2015 году, но никто не сообщил об этом в течение двух с половиной лет. Сейчас, когда произошло стихийное бедствие, пришли с обысками. Есть несколько вопросов. За этот период были и судебные процессы, которых примэрия проиграла. Если бы они проинформировали бы нас, может не было бы этих судебных процессов”, - уточнил Киртоакэ.

Градоначальник добавил, что торги в случае платных парковок прошли в рамках закона: „Мы исходили из того, что все проводится правильно, без каких-либо договоренностей. Мы обсуждали с представителями фирмы проекты, не схемы”.

Генпримар Кишинева отметил, в частности, Нистора Грозаву: „Задержали Грозаву в разгар стихийного бедствия. Я боюсь, что несправедливо поступили с Грозаву. Его имиджу будет нанесен серьезный ущерб. Насколько я его знаю, он никогда не вмешивался бы в нечто подобное”.