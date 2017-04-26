Павел Филип: Штрафы за незаконные пассажироперевозки должны быть более жесткими

Вопрос о пресечение незаконных перевозок пассажиров и грузов рассматривался во вторник, 25 апреля, в правительстве. Премьер-министр Павел Филип заявил, что пассажироперевозчики должны работать на основании разрешения/лицензии и платить налоги государству. Штрафы при этом должны быть жесткие, а правила и закон должны соблюдаться, передает IPN.

Премьер-министр подчеркнул важность применения известных на международном уровне механизмов для идентификации авторизованного транспорта, такие как желтые номерные знаки для авторизованных транспортников, применение более жестких санкций за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, создание новых прозрачных правил в данной области, чтобы не было административных барьеров для легализации бизнеса.

Что касается незаконной международной перевозки пассажиров, глава правительства подчеркнул необходимость сотрудничества между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, Таможенной службой и Пограничной полицией в целях осуществления постоянного обмена информацией, что будет способствовать идентификации нелегальных поставщиков автоуслуг. В этой связи, Павел Филип потребовал создать рабочую группу, которая должна предложить необходимые решения для преодоления существующих проблем.

Так же был обсужден и проект Плана действий по борьбе с незаконными перевозками на 2017-2020 годы, разработанный Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и Национальным агентством автомобильного транспорта. „Мы должны бороться с этим явлением правильным путем, установленным сообща. Наш подход должен быть обдуманным, чтобы создать систему с четкими, прозрачными правилами и действиями на основе мониторинга управления рисками”, - подытожил премьер. В результате обсуждений было решено, что План действий будет рассмотрен на платформе Министерства экономики с участием всех заинтересованных сторон.