Фермеры, понесшие убытки в результате непогоды, получат страховые компенсации

Компенсации получат и фермеры, понесшие убытки в результате непогоды. Страховщики возместят потери тем, кто лишился более одной пятой инвестиций в будущий урожай.

Рышканский садовод Андрей Ткач планировал собрать в нынешнем году почти 700 тонн яблок. Площадь его сада - 22 гектара. Но половину урожая уничтожили заморозки. Фермер теперь жалеет, что не воспользовался страховыми услугами.

„Первоначальный взнос слишком большой, да и с документами пришлось бы повозится. Вот многие фермеры и не страхуют урожай", - говорит фермер Андрей Ткач.

Семен Тертюк из села Садова Каларашского района держит две теплицы, в которых разводит клубнику. Одну из них повредили снегопады. Страховщики к фермеру уже наведались.

"Половина теплицы обвалилась прямо на растения. Приходили представители страховой компании, все подсчитали, обещали каждый поврежденный злемент заменить новым", - рассказывает фермер Семен Тертюк.

Между тем страховщики предупреждают, что в большинстве случаев установить размер ущерба сразу невозможно.

"Убытки должны превышать 20%. Когда подтверждается нанесение ущерба, устанавливается страховая сумма и, согласно договору, возмещается фермеру в течении 30 дней", - отмечает эксперт в области страхования Теодор Унгуряну.

В прошлом году Минсельхоз предложил законопроект об обязательном страховании от стихийных бедствий. Сейчас государство компенсирует аграриям 50% страховых расходов.

"Те, кто страхуют прогнозируемый урожай, получают от государства поддержку, но им выплачивают только 50% от суммы страховой премии, указанной в договоре со страховой компанией", - говорит глава управления Минсельхоза Марин Мортян.

В прошлом году в Молдове не был застрахован ни один сад или виноградник. Чаще всего фермеры страхуют урожай сахарной свеклы, сои и рапса.