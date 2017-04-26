26 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Женская сборная Молдовы выступит в шестой отборочной группе ЧМ-2019
26.04.2017

Женская сборная Молдовы по футболу выступит в шестой отборочной группе чемпионата мира 2019 года. Жребий выбрал в соперники нашей команде Италию, Бельгию, Румынию и Португалию.

«Я не разочарована. Наоборот, каждый тренер хочет играть против сильных команд. Будем реалистами: у нас молодая команда, только формируется. В этой ситуации рано говорить о выходе в финальную часть».

Отборочный турнир стартует в сентябре 2017 года и завершится через год. Прямую путевку в финальную часть получат победители семи групп. Четыре лучшие команды, занявшие в группах второе место, разыграют еще одну путевку.

Чемпионат мира пройдет во Франции.

 


 
Количество просмотров:
19
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.