Женская сборная Молдовы выступит в шестой отборочной группе ЧМ-2019

Женская сборная Молдовы по футболу выступит в шестой отборочной группе чемпионата мира 2019 года. Жребий выбрал в соперники нашей команде Италию, Бельгию, Румынию и Португалию.

«Я не разочарована. Наоборот, каждый тренер хочет играть против сильных команд. Будем реалистами: у нас молодая команда, только формируется. В этой ситуации рано говорить о выходе в финальную часть».

Отборочный турнир стартует в сентябре 2017 года и завершится через год. Прямую путевку в финальную часть получат победители семи групп. Четыре лучшие команды, занявшие в группах второе место, разыграют еще одну путевку.

Чемпионат мира пройдет во Франции.