Обладатели страховых полисов CASCO получат компенсации за повреждения машин

Владельцы автомобилей, пострадавших во время стихийного бедствия на прошлой неделе, могут подавать заявки на компенсации. Правда, ущерб возместят только обладателям страховых полисов CASCO.

До вторника поступило десять заявок. Страховщики предупреждают, что каждый автомобиль проходит тщательную проверку. Такая мера призвана предупредить попытки получить средства за повреждения, полученные при иных обстоятельствах. По данным столичной мэрии, упавшие деревья повредили свыше 250 автомобилей. Однако не все они были застрахованы.

"Процедура очень проста. Водитель должен прийти в страховую компанию и подать заявление. Страховщик проверяет состояние поврежденного автомобиля. Предоставляются документы о собственности на машину и оформляется дело о повреждениях. В течение двух дней автомобиль направляется в автосервис на ремонт", - рассказал директор страховой компании Владимир Штирбу.