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На устах
Почему молдавские власти не спрашивают граждан, хотят ли они строительства атомной электростанции?
26.04.2017

Сергей ТКАЧ

Несмотря на то, что молдавское общество и СМИ сейчас наиболее активно обсуждают модель будущих выборов в парламент, пожалуй, это вовсе не то, что должно быть в центре нашего внимания.  Дело в том, что в тиши кабинетов разрабатываются планы, реализация которых связана с угрозой жизни для всего молдавского народа.

Накануне стало известно, что правительство и китайская компания близки к подписанию меморандума о строительстве небольшой атомной электростанции. Ее мощность составит 3.5-4 млрд. кВт-час и этого достаточно, чтобы отказаться от импорта электроэнергии.

Новая «атомная» история следует сразу после скандала с американской компанией Frontera Resources International, с которой правительство заключило договор о концессии. Согласно ему,  концессионер получил эксклюзивное право на геологическое исследование углеводородов в Молдове с последующей эксплуатацией месторождений. Подробности скандального контракта с американцами общество узнало – и то не все – лишь после давления СМИ, гражданского общества и политиков. Эксперты предполагают, что в недрах огромной части Молдовы хотят добывать сланцевый газ, что в частности, может лишить население воды. А с ней проблемы и без сланцевых газодобытчиков.

Но если договор с американцами ставит под угрозу 40% территории Молдовы, то идея соорудить вместе с китайцами атомную станцию касается всех без исключения жителей региона. А также их детей и внуков, включая еще не родившихся. И именно поэтому проект, прежде чем будет подготовлено технико-экономическое обоснование, или подписан меморандум о начале строительства нужно было широко обсудить в обществе, а затем узнать путем плебисцита хотят ли граждане его реализации. Вместо этого идет закулисная работа, и граждан хотят поставить перед свершившимся фактом.

Непреодолимая угроза

Почему такой ход событий должен встревожить всех, кто на этой территории проживает и пока не собирается уезжать?

Вопрос вопросов – безопасность. Что будет в случае чрезвычайной ситуации? В состоянии ли власти адекватно действовать при возникновении угрозы такого уровня? Плясать от этой «печки» мы обязаны, во-первых, и потому что сам способ производства энергии по-прежнему сопряжен со сложностями и опасностью для жизни. Во-вторых, мир стал свидетелем крупнейших аварий на АЭС в Чернобыле и на Фукусиме. В-третьих, Молдова находится в сейсмически опасной зоне. И, в-четвертых, технологический уклад и уровень организации  в действии чрезвычайных служб нашей страны далек от того, что необходимо в случае аварии на АЭС.

Давайте немного проясним каждый фактор.

Начнем с последнего – технологического отставания и способности властей реагировать на чрезвычайные обстоятельства.

Что показал апрельский снегопад?

Апрельский снегопад, который вызвал апокалипсис в Молдове, прекрасный пример, иллюстрирующий суть дела.

Что такое снегопад? Это обычное погодное явление. Его прогнозируют синоптики. И вот, несмотря на предупреждения, власти и специальные службы оказались не готовы к чрезвычайной ситуации. В столице жизнь остановилась, по республике наблюдался транспортный коллапс, на ликвидацию последствий  направили армию.

Как бороться со снегом всем понятно. Но давайте себе представим, что произошла авария на АЭС. Молдавская власть и с точки зрения организационно-административной, и с точки зрения ресурсно-технологической будет не в состоянии ответить на вызов. Обеспечить, например, молниеносную эвакуацию людей из опасной зоны. К этому  оказалась не готова и Япония. Приказ об эвакуации последовал с большим опозданием. Если иметь в виду, что после аварии в Чернобыле эта зона достигла более 200 км, то куда же отправлять людей? В Румынию? Украину? Молдова – слишком маленькая страна.   

Трагедия Фукусимы и Чернобыля

Технологический уровень развития Молдовы и Японии несопоставим. Однако и сейчас, спустя 5 лет после аварии на Фукусиме, радикально там ничего не изменилось. Специально спроектированные роботы выполнить задание, которое им поставили, не смогли. Они расплавились от радиации. А для того, чтобы построить новых уходит два года. Это уникальные механизмы, специально созданные для работы на АЭС.

У Молдовы сегодня из всего арсенала борьбы с радиацией, похоже, есть только каберне.

Кто следит за ситуацией в Чернобыле, знает, что после создания знаменитого саркофага, возникла необходимость в новом укрытии, так как трещины и щели в защитном сооружении достигли более тысячи квадратных метров. И в конце ноября 2016 г. завершилось возведение огромного специального стального купола. Сооружение накрыло старый чернобыльский саркофаг. Его создание обошлось в более чем 2 млрд. долларов.  Стоимость работ сравнима с возведением самой АЭС.

Если иметь в виду опыт Чернобыля и Фукусимы (а по-другому смотреть на вещи просто преступно), нужно сделать вывод, что в случае аварии Молдова самостоятельно не сможет адекватно отреагировать на чрезвычайную ситуацию и ликвидировать последствия катастрофы. Уже это обязывает ответственных и разумных управленцев не рассматривать всерьез возможность строительства в Молдове АЭС.

Очевидные риски

Теперь некоторые другие стороны проблемы безопасности.

Молдова находится в сейсмически горячем регионе. Кто может гарантировать, что в ближайшие годы мы не станем свидетелями землетрясения силой от восьми до девяти баллов? К тому же длительного и необычного по распространению волны? Конечно же, никто. Апеллировать к тому, что при строительстве объекта будет учтена сейсмическая опасность, также не представляется разумным. При возведении Фукусимы тоже так думали.

Могут ли в Молдове быть наводнения или другие чрезвычайные погодные феномены, скажем, засухи? Конечно, такое бывало и не раз. Более того, мы все чаще наблюдаем экстраординарные события по всему миру, начиная от сверхмощной грозовой активности и заканчивая разрушительными торнадо. Другими словами, предвидеть непредсказуемое нельзя. А в случае природных катастроф правительство Молдовы использует только один метод - ходит по миру с протянутой рукой. И даже сейчас, при отсутствии катастрофических событий, власти закрывают потребности бюджета за счет зарубежных грантов.

Кроме того, сегодня Молдова импортирует около 80% электроэнергии. И возникает вопрос: как будет обеспечено электроснабжение потенциальной АЭС в случае аварии во внешних электросетях или у поставщиков? Напомним, что на Фукусиме землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения, а также резервные дизельные генераторы, что и стало причиной аварии.

Неразрешенный конфликт

К факторам, генерирующим непредвиденные риски, стоит отнести и неразрешенность территориальной проблемы. Приднестровский конфликт «заморожен», но в последнее время предпринимаются шаги, ведущие к обострению ситуации. Боевые действия происходят и в соседней Украине. Не секрет, что существует немало заинтересованных сил, желающих превратить приднестровский конфликт в молдо-украино-российский.

Помимо того, еще совсем недавно молдавские власти на полном серьезе пугали Европу беспрецедентной катастрофой, равной чернобыльской, если начнут взрываться просроченные боеприпасы на складах в приднестровском  селе  Колбасна. И сегодня, когда напряжение в регионе нарастает, страшилка из политической может превратиться в реальную. Кто знает,  какие планы вынашивают экстремисты или спецслужбы различных государств?

Таким образом, пока не будут решены региональные конфликты в Украине, и в самой Молдове, затея построить здесь АЭС не выглядит благоразумной.

Мнение экспертов

Рассматривая угрозы в области безопасности, которые несет реализация проекта по сооружению в Молдове АЭС, мы вовсе не исчерпали всей проблематики, волнующей экспертов в этой связи.

Летом 2016 г., когда впервые появилась информация о возможном сооружении в Молдове АЭС, главной реакцией было недоумение. По словам директора института энергетики АН Молдовы Михая Тыршу, он получил письмо из минэкономики, в котором запрашивалась экспертиза учреждения по поводу строительства атомной электростанции совместно  с китайской государственной компанией "National Nuclear Power Company". Тыршу попросили участвовать во встрече с китайской делегацией, но он отказался.

Академик аргументировал свой отказ негативным отношением к подобной идее. Существует множество рисков для окружающей среды, отсутствуют необходимые водные ресурсы, нет возможностей для складирования радиоактивных отходов. И что крайне важно - в Молдове нет  "квалифицированного и опытного персонала в этой области". Ко всему в последние годы страна превратилась в центр торговли радиоактивными материалами, о чем сообщало агентство "Associated Press".

Экологи тоже против

Категорически против идеи строительства АЭС выступили и экологические эксперты.  

Илья Тромбицкий, директор ассоциации "Эко-ТИРАС" прямо назвал подобную идею «дикостью». "Сегодня многие страны, в частности, Германия, намерены полностью отказаться от ядерной энергии. В то же время в Молдове хотят построить АЭС. Но в нашей стране нет специалистов для обслуживания такой станции. И откуда они намерены брать воду для охлаждения? Из Днестра? Так там уже и так нет воды! Молдавские экологи всегда будут против инициативы  постройки АЭС на территории страны", — заключил Тромбицкий.

Владимир Гараба из "Экологического движения Молдовы" обратил внимание на то, что наша страна — первая по плотности населения среди бывших союзных республик, вследствие чего возможная авария на АЭС, если таковая будет построена, приведет к серьезным последствиям для здоровья граждан. "Кроме того, Молдова не обладает достаточным количеством ресурсов — водных, воздушных, почвенных. Идея постройки АЭС в нашей стране абсолютно неприемлема", - указывает Гараба.

Что может дать элементарный порядок в энергетике?

Необходимость сооружения атомной электростанции в правительстве аргументируют стремлением добиться энергетической независимости страны. С этой целью предлагалось также подключиться к энергосистеме Румынии ( ЕС). Однако цена для потребителей в Румынии еще выше чем сейчас в Молдове ( по данным за 2016 г.). И она будет возрастать в соответствии с директивами из Брюсселя.

В конце концов, идея полностью обеспечивать себя электричеством  - верная и она должна быть оформлена в виде комплексной программы, учитывающей интересы населения, природные особенности региона и новейшие технологии.

Однако на современном этапе куда более важной задачей для страны является наведение элементарного порядка в отрасли. С момента образования Молдовы поставка электроэнергии была лакомым куском для коррупционеров. Очень многие стали миллионерами за это время, осуществляя посреднические схемы. По заниженной цене были проданы испанцам и электрораспределительные сети. Анализ Счетной Палаты показал, что во время приватизации государству был нанесен громадный ущерб. По этому факту уголовное дело так и не было возбуждено. А преступная приватизация не отменена.

Как известно в 2016 г. правительство заключило с Gaz Natural Fenosa договор о возмещении исторических долгов на более чем миллиард лей за счет повышения тарифов. И это в то время, когда компания получала прибыль в десятки миллионов евро. Данная схема больше напоминает формулу «отката», так как не базируется на строгом и независимом аудите. Многих неприятно поразила информация о том, что глава кампании получает месячную зарплату в два раза большую, чем, например, президент России – 480 тысяч лей. Злоупотребления процветают и в северных распределительных сетях. После отставки вице-министра экономики Валериу Трибоя стало известно, что предприятие Furnizarea Energiei Electrice Nord арендовало здание, принадлежащее чиновнику и сделало в нем ремонт за свой счет на 4 млн. лей. Многие поняли, что осечка у Трибоя вышла потому, что он направил денежный поток в свой карман, а не поделился с тем, кто повыше него. Пока в молдавском энергетическом секторе все построено на утечках огромных сумм в карманы чиновников, нет смысла затевать и дорогостоящие проекты, типа строительства АЭС. Ведь, кроме того, что для Молдовы эта идея неприемлема, как ясно показывают эксперты, возврат средств на сооружение будет происходить опять же за счет граждан, как и после воровства миллиардов из банков группы ВЕМ. Энергонезависимость окажется непомерной платой для населения.

Альтернативы

Сейчас в мире активно развиваются технологии производства электроэнергии из возобновляемых источников, экологически чистые. В некоторых  продвинутых странах  они обеспечивают половину или более потребностей населения в электроэнергии. Например, ветрогенераторы работают и в Молдове. Себестоимость электроэнергии, которую они создают, вполне сравнима с той, что мы закупаем за рубежом. При этом,  как известно, к началу 2016 года в мире с помощью всех ветрогенераторов вырабатывалось уже больше электроэнергии, чем  в атомной отрасли. Но кроме энергии ветра есть еще и энергия солнца. И эффективность солнечных панелей в последние годы постоянно растет.

Обзор технологических новинок может быть очень большим, но не это  наша главная тема.

Дай Бог бедному ума!

А ведь энергонезависимости можно добиться куда более простым путем. Если найти взаимоприемлемое решение приднестровской проблемы, то Молдавская ГРЭС может стать частью энергосистемы Молдовы. Но для этого нужна мудрость и желание договариваться, а не стремление доминировать, подчинить и «отжимать» Приднестровье. Так конфликт никогда не будет исчерпан.

Проявляла ли кишиневская политическая элита мудрость на протяжении всех этих годов независимости? Увы, нет. И история со строительством АЭС  - свежайшее тому подтверждение.


 
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