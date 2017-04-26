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Общество
Гонтя и Харуца просят месяц на полную уборку столицы
26.04.2017

Объединение зеленого хозяйства зарегистрировало в Кишиневе около 1500 звонков от граждан, требующих убрать деревья и массивные ветки, которые упали на окна, балконы или машины. Руководитель предприятия Елиферий Харуца заявил, что работы затруднены из-за нехватки работников и отсутствия спецтехники, передает IPN.

Для сбора и эвакуации в Кишиневе деревьев,  сломанных после снегопада на прошлой неделе, понадобится, по оценкам главы управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя, как минимум месяц-полтора. Петру Гонтя сообщил IPN, что вмешательство сотрудников затруднено из-за припаркованных во дворе машин.

«Мы не можем войти во дворы, проехать на машинах, загруженных ветками, повсюду припаркованные автомобили, на улицах очень много транспорта, мы заблокированы со всех сторон», - сказал Петру Гонтя.

Гонтя призвал жителей города принять участие, где это возможно, чтобы собрать ветки в кучу, как это делают коммунальные службы, чтобы  потом была возможность легко все эвакуировать.

Собранная древесина  хранится на территории Республиканского стадиона и вблизи полигона Ватра, после чего власти будут решать, кому ее распределить. У предприятия семь подъемников и шесть тракторов с прицепом. Эта техника работает во всем городе.

В результате обильного снегопада, который прошел 20 и 21 апреля, в столице повреждено более одной тысячи электропроводов, зарегистрировано около 450 разрывов проводов, упали 124 электрических столба, еще 700 столбов накренились и могут упасть. По предварительным расчетам предприятия „Lumteh”, необходимо 11 млн. леев для восстановления сетей.

На уборку снега и разбрасывание противогололедных реагентов потрачено около миллиона лей. Поскольку снегоуборочные машины старые, дорожникам пришлось ремонтировать некоторых из них три раза за ночь.

Генпримар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ сказал, что в каждой претуре секторов созданы команды из солдат и персонала, которые устраняют последствия стихийного бедствия. Он призвал жителей столицы собрать ветки во дворах домов и сложить их вдоль улиц. В пятницу и субботу будет предоставлен транспорт для вывоза веток.


 
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