7 задержаных по делу платных парковок. Чиновники мэрии периодически встречались с Пинчевским

Семь человек были задержаны сегодня сотрудниками антикоррупционных ведомств, по делу об отборе подрядчиков, для обустройства платных парковок в молдавской столице. В сообщении НАК подчеркивается, что речь идет о вице-примаре Кишинева, главе Управления общественного транспорта, бывшем муниципальном советнике, управляющих трех коммерческих структур, основным видом деятельности которых является именно паркинг, а также, об одном из местных предпринимателей, являющимся тайным владельцем нескольких коммерческих структур, участвовавших в тендере, включая компанию выигравшую аукцион.

Национальный Антикоррупционный Центр не называет никаких имен, однако, по каждому из задержанных уже говорилось в национальных СМИ. Вице-примаром мун. Кишинэу, является никто иной, как Нистор Грозаву – чиновник, подписавшим договор о сотрудничестве между столичной администрацией и компанией выигравшей тендер. Главой Управления городским общественным транспортом является Игорь Гамрецкий, а бывшим муниципальным советником – Генадие Иващенко, являющимся генеральным секретарем рабочей группы, по публичным закупкам и отбору компаний для обустройства платных парковок. Были задержаны представители компании „EME Parkleitsystem GmbH”: речь идет о Сергее Ислентьеве – управляющем компании ”PLS PARCARE”, основанной „EME Parkleitsystem GmbH”. Другой задержанной по делу является Ольга Андрюцэ – основательница компании "C-PARKING" SRL. У всех трех компании один и тот же юридический адрес: Ул. Гренобля, 259/10. Третьим задержанным стал Алексей Курти, который, согласно сайту idno.md является руководителем общества с ограниченной ответственностью, ELITA-5-GROUP, иным словом, это человек который налаживает сотрудничество с миллионером Александром Пинчевским, задержание которого было объявлено репортерами портала Deschide.MD, еще в середине дня, однако, согласно публикациям других СМИ, данная информация не соответствует действительности.

Фактически, пишет НАК, в собственном сообщении, в июле 2015 года, Управление общественного транспорта кишиневской мэрии объявило о подготовке к проведению аукциона по организации и управлении платными автомобильными парковками, на территории мун. Кишинэу. Согласно данным следствия, обязательные требования были необоснованно увеличены, посредством выдвижения требований к участникам, подтверждения обустройства минимум 6 миллионов парковочных мест, за последние 3 года, как и доказательства предоставления услуг платного паркинга, посредством электронных платежей, минимум в 5 городах, за последние 2 года. Несмотря на то, что дорожная карта была приобретена 16 компаниями, лишь 2 из офертантов заявили о намерениях принять участие в конкурсе – зарубежная компания не являющаяся резидентом в РМ: EME PARKLEITSYSTEM GmbH и резидент, Sizif-L SRL, последняя, однако, была дисквалифицирована, в связи с отказом предоставить весь пакет документов.

После того, как вице-примар подписал договор о сотрудничестве между столичной администрацией и победителем конкурса, антикоррупционными ведомствами, в лице НАК и АП возбудили уголовное дело, по факту превышения служебных полномочий представителями примэрии и экономических агентов. Дело было открыто в связи с существованием серьезных подозрений в том, что вице-примар подписал данный договор, без его одобрения Кишиневским Муниципальным Советом. Это произошло, несмотря на то, что согласно статье 30 Закона 179 от 10,07,2008 года, о публично-частном партнерстве, устанавливается, что после определения победителя, обсуждаются условия договора, и лишь после этого, проект передается на одобрение и утверждение Кишиневского Муниципального Совета.

В ходе сбора информации по данному делу были запротоколированы периодические встречи ответственных чиновников мэрии с одним из местных бизнесменов, в отношении которого существуют доказательства о том, что он является тайным владельцем коммерческой структуры выигравшей тендер, и также, других компаний занимающихся паркингом, в том числе и некоторых оффшорных фирм. Таким образом, было собрано значительное количество доказательств, из которых следует, что проведенный конкурс прошел по заранее подготовленному сценарию, а работники мэрии действовали в сговоре с представителями структуры победившей по результатам проведенного тендера.

В настоящее время, против 7 задержанных лиц возбуждены уголовные дела, по факту превышения служебных полномочий и использования служебного положения в личных, корыстных целях. В случае, если судебная инстанция признает их вину, задержанным грозит наказание, включающее 10 лет лишение свободы, с запретом на занятие определенных должностей, сроком от 10 до 15 лет.

Ведется следствие.