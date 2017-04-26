Предсказание Филата в отношении Гимпу начало сбываться

В последний раз, выступая у парламентской трибуны 15 октября 2015 года, до того, как быть задержанным, Влад Филат заявил, обращаясь к Гимпу, что против Киртоакэ и администрации примэрии в Генпрокуратуре есть более 600 дел.

- Когда именно эти дела начнут использовать - не знаю. Но наверняка на следующий день после того, как Плахотнюк скажет вам, что вместе вы осчастливите Молдову, - предупредил он лидера ЛП.

Похоже, что предсказание Филата начало сбываться. Напомним, что вчера по делу о платных парковках были задержаны на 72 часа вице-примар Кишинева Нистор Грозаву и бывший одноклассник Дорина Киртоакэ, глава Управления транспорта Кишинева Игорь Гамрецкий. Также СМИ сообщили о том, что по данному делу был заслушан еще один либерал, Юрий Топалэ, однако, чем закончились слушания с его участием, пока неизвестно.