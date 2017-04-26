Депутаты хотят сохранить «кусочек» иммунитета

Демпартия внесла изменения в законопроект об отмене парламентского иммунитета. В ближайшее время он будет передан на рассмотрение Конституционному суду (КС). По мнению авторов, поправки значительно изменят проект. Решение было принято сегодня на заседании парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету. Новые поправки предполагают сохранение «функционального» иммунитета депутатов, который будет действовать, если уголовное преследование распространяется исключительно на законодательные акты, разработанные в период работы парламентариев.

Авторы утверждают, что поправки внесены, чтобы избежать злоупотреблений по отношению к депутатам из оппозиции.

По словам демократа Сергея Сырбу, изменения значительно изменят проект как в плане концепции, так и функциональности.

Председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу отметил, что в первом заключении Конституционного суда содержатся негативные выводы как в связи с позицией депутатов из оппозиции, так и по самому проекту. Отмечается, что проект может быть «угрозой для парламентской оппозиции». В связи с этим Делиу поддержал предложение ДПМ о том, чтобы вновь отправить законопроект в КС. Либерал-демократ приветствовал поправки и новую концепцию проекта.

Председатель КС Александру Тэнасе ранее заявил, что проект о лишении депутатов неприкосновенности представляет прямую угрозу политическому плюрализму и парламентской оппозиции, учитывая уровень политической культуры, демократии и состояние юстиции в Молдове.

На этом фоне Сырбу отметил важность проекта и добавил, что все должны быть равны перед законом, поэтому проект следует поставить на голосование и утвердить в парламенте.

Напомним, проект о лишении депутатов иммунитета был принят в первом чтении, несмотря на то, что инициативу раскритиковала парламентская оппозиция, которая назвала законопроект «политической дубинкой», так как юстиция полностью подконтрольна политическим силам.

«Ни в одном международном отчете не написано, что парламентский иммунитет представляет проблему для правосудия. По сути, мы убираем иммунитет, когда доверие к судам на очень низком уровне, в том числе у внешних партнеров. Мы проголосуем за этот проект потому, что не боимся, а не потому, что надо. Проблема связана с моментом лишения иммунитета. Партнеры, которые выделяют нам финансирование, предупредили, что у нас проблемы с целостностью судебной системы. Как защитить депутатов от злоупотреблений?», — сказал на голосовании в парламенте депутат ЛДПМ Вадим Пистринчук.

Для утверждения проекта необходимы 2/3 голосов депутатов. Это 67 человек из 101.