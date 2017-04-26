26 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Депутаты хотят сохранить «кусочек» иммунитета
26.04.2017

Демпартия внесла изменения в законопроект об отмене парламентского иммунитета. В ближайшее время он будет передан на рассмотрение Конституционному суду (КС). По мнению авторов, поправки значительно изменят проект. Решение было принято сегодня на заседании парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету. Новые поправки предполагают сохранение «функционального» иммунитета депутатов, который будет действовать, если уголовное преследование распространяется исключительно на законодательные акты, разработанные в период работы парламентариев.

Авторы утверждают, что поправки внесены, чтобы избежать злоупотреблений по отношению к депутатам из оппозиции.

По словам демократа Сергея Сырбу, изменения значительно изменят проект как в плане концепции, так и функциональности.

Председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу отметил, что в первом заключении Конституционного суда содержатся негативные выводы как в связи с позицией депутатов из оппозиции, так и по самому проекту. Отмечается, что проект может быть «угрозой для парламентской оппозиции». В связи с этим Делиу поддержал предложение ДПМ о том, чтобы вновь отправить законопроект в КС. Либерал-демократ приветствовал поправки и новую концепцию проекта.

Председатель КС Александру Тэнасе ранее заявил, что проект о лишении депутатов неприкосновенности представляет прямую угрозу политическому плюрализму и парламентской оппозиции, учитывая уровень политической культуры, демократии и состояние юстиции в Молдове.

На этом фоне Сырбу отметил важность проекта и добавил, что все должны быть равны перед законом, поэтому проект следует поставить на голосование и утвердить в парламенте.

Напомним, проект о лишении депутатов иммунитета был принят в первом чтении, несмотря на то, что инициативу раскритиковала парламентская оппозиция, которая назвала законопроект «политической дубинкой», так как юстиция полностью подконтрольна политическим силам.

«Ни в одном международном отчете не написано, что парламентский иммунитет представляет проблему для правосудия. По сути, мы убираем иммунитет, когда доверие к судам на очень низком уровне, в том числе у внешних партнеров. Мы проголосуем за этот проект потому, что не боимся, а не потому, что надо. Проблема связана с моментом лишения иммунитета. Партнеры, которые выделяют нам финансирование, предупредили, что у нас проблемы с целостностью судебной системы. Как защитить депутатов от злоупотреблений?», — сказал на голосовании в парламенте депутат ЛДПМ Вадим Пистринчук.

Для утверждения проекта необходимы 2/3 голосов депутатов. Это 67 человек из 101.


 
Количество просмотров:
29
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.