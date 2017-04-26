Павел Филип: В Кишинёве объявлена мобилизация для устранения последствий непогоды

В Кишиневе объявлена мобилизация для устранения последствий непогоды. Глава кабмина объявил, что на уборку выведут солдат, карабинеров, сотрудников полиции и других ведомств, но им нужна помощь волонтеров. Всех обеспечат экипировкой и горячей едой. Начнется работа завтра с рассветом - в пять утра.

По словам Павла Филипа, при должном подходе порядок в городе можно навести за два дня.

"Мы выведем больше ста грузовиков, задействуем 200 специалистов, которые знают, как нужно обрезать деревья. Помогать им будут свыше тысячи карабинеров и солдат Национальной армии", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Глава кабмина призвал автомобилистов оставить машины на стоянках - чтобы и на дорогах было меньше автомобилей, и во дворах они не мешали.

"Прошу вас проявить терпение и воздержаться от выездов в город на личных автомобилях. Тем более это касается живущих за городом - если нет острой необходимости, не приезжайте в Кишинев на автомобиле", - добавил премьер-министр.

Премьер объявил, что помощь в ликвидации последствий разгула стихии Молдове окажет Украина. Кабмин соседней страны решил перечислить 10 млн гривен - это 375 тысяч долларов.

По предварительным оценкам муниципальных властей, в городе повалено 10 тысяч деревьев.Ущерб оценили в 70 млн леев.