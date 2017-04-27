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Общество
Мини-отпуск на 9 мая
27.04.2017

Понедельник, 8 мая, будет выходным днем, с отработкой в субботу, 20 мая. Проект соответствующего постановления, предложенный Министерством труда, социальной защиты и семьи, был утвержден сегодня правительством.

Таким образом, бюджетники будут иметь четырехдневный мини-отпуск, с субботы до вторника, включительно: 6-9 мая.

Предложение по изменению графика работы внесено в соответствии с положениями Трудового кодекса, согласно которому правительство вправе переносить рабочие дни на другие.


 
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