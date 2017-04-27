Налоговики за три дня наложили санкций на 1,5 миллиона

Государственная налоговая служба намерена решительно пресекать незаконную предпринимательскую деятельность, применяя для этого весь арсенал имеющихся механизмов и средств.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в ГНС, за три недели апреля выявлен целый ряд незаконной предпринимательской деятельности, начиная с уличной торговли и заканчивая оказанием услуг.

В частности, в ходе 53 оперативных проверок деятельности экономических агентов по всей республике у 49 выявлены нарушения законодательства. В основном, это касается неиспользования контрольно-кассовых аппаратов при расчетах с покупателями. За подобные нарушения выписано штрафов на общую сумму в 205 тыс. леев.

Также выявлены случаи незаконной предпринимательской деятельности физическими лицами. Причем это касается не только торговли на улицах, но и оказания услуг по вспашке земли, других сельхозработ, представления услуг техобслуживания автомобилей, перевозок, парикмахерской деятельности и пр.

По данным случаям выписано 269 протоколов, наложено штрафов почти на 1,18 млн. леев. Налоговики предупредили, что подобные проверки намерены проводить в течение всего года по всей территории республики.