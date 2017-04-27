Как власть мстит северной столице: на ремонт дорог в Бельцах выделено всего 1,5 процента дорожного фонда

Северная столица Молдовы, один из крупнейших городов страны получит на ремонт дорог из Дорожного фонда всего 1,7 млн леев (или 1,5% от общего бюджета фонда). Такие цифры содержатся в проекте, подготовленном недавно Министерством транспорта.

В бельцкой администрации такое положение вещей считают возмутительным. По словам главы управления доходов городской примарии Ольги Сухомлиновой, авторы проекта не учитывают ни состояния дорог, ни долю местных дорог, и предлагают выделять дополнительные средства районам, которые и без того много лет получали льготное финансирование. Более того, сокращая финансирование уже после того, как утверждён местный бюджет и определены объёмы работ, правительство грубо нарушает закон – уверена она. Своим негодованием чиновница поделилась в социальных сетях.

«Горькая закономерность нашей статистики распределения дорожного фонда – тем районам, которым на протяжении нескольких лет предоставляли дополнительные средства из дорожного фонда по правилам, определенным внутренним документом (нигде не опубликованным) и сейчас по новой формуле предоставляется больше средств.

Посмотрите на цифры: "мун. Кишинев получит 11,8 млн леев на содержание местных дорог и 20,8 млн леев – национальных дорог, мун.Бельцы – 1,7 млн леев, АТО Гагаузия – 13,7 млн леев, Сорокский район – 18,8 млн леев, Унгенский – 14,7 млн леев, Кагульский – 14,3 млн леев и т.д.” Муниципий Бельцы лишь 1,5% от дорожного фонда. Почему не учитывают состояние дорог??? Почему не учитывают долю местных дорог равную 65%, а применяют в формуле 50%??? Когда начнут учитывать и внутреквартальные дороги??? Почему Правительству и Министерству финансов позволено нарушать Закон (после того, как местный бюджет утвержден и определены объемы работ, нас ставят перед фактом о сокращении финансирования с тем, чтобы кому-то увеличить)??? Нет ответов, но есть желание не сдаваться и работать вопреки всем трудностям!» - говорится в публикации Сухомлиновой в Facebook.