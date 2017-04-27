Филип призвал навести порядок в работе такси

Премьер-министр Павел Филип заявил о необходимости наведения порядка в работе служб такси. Как передает "ИНФОТАГ", об этом он заявил в среду на заседании правительства.

Он обратил внимание на ситуацию, которая сложилась в международном аэропорту Кишиневе во время снегопада на прошлой неделе и на действия таксистов.

"Из-за снегопада работа аэропорта была парализована, многие рейсы отменили. Люди не могли вернуться в город из-за того, что таксисты подняли цены на свои услуги до 300-500 леев, не у всех людей были на такие деньги", - напомнил Филип.

Премьер привел в пример работу аэропорта в Бухаресте, где созданы электронные стойки для такси. Он призвал администрацию кишиневского аэропорта модернизировать систему работы общественного транспорта.

Тем не менее, премьер-министр обратился к министерству транспорта и дорожной инфраструктуры, министерству внутренних дел и министерству финансов с указанием представить конкретные предложения для приведения служб такси к правовым нормам.

Он указал на необходимость строгого соблюдения правил, что касается лицензирования, использования кассовых аппаратов, технических осмотров машин и обязательной проверки водителей перед выходом на маршрут.