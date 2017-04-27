Обвиняемых в убийстве Кристины Пархоменко отправили за решетку

Трое подростков, обвиняемых в убийстве 14-летней Кристины Пархоменко, получили по 6 лет и 8 месяцев тюрьмы. Такой приговор вынес суд Страшен.

На подростков надели наручники и конвоировали в колонию для несовершеннолетних.

Напомним, что тело восьмиклассницы Кристины Пархоменко обнаружили волонтеры 30 ноября в заброшенном здании неподалеку от районного совета Страшен спустя пять дней после ее пропажи.

В этот же день сотрудники полиции установили личности четырех подозреваемых в убийстве. Двоих подростков в возрасте 15 и 16 лет задержали и поместили под 30-дневный арест. Еще один соучастник преступления бежал в Румынию, однако вскоре его задержали и экстрадировали в Молдову.

Другой 13-летний подросток находится на свободе.