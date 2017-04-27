Игорь Додон подрывает боеспособность Национальной Армии Молдовы

Президент Республики Молдова повторно запретил молдавским военным принять участие в международных учениях. Согласно источникам портала Deschide.MD «Глава государства не видит целесообразности» в участии молдавского контингента, численностью в 50 человек, в проходящих международных учениях „Platinum Eagle 17.2”, проходящих в Бабадаге, на территории Румынии, с 24 апреля по 4 мая 2017 года.

Два месяца назад Игорь Додон впервые отказался подписывать отправку военнослужащих Национальной Армии, для участия в международных учениях в той же Румынии. В феврале 2017 года, в ходе визита в Брюссель, глава государства заявил, что не подпишет распоряжения по отправке молдавского военного контингента, мотивируя данное решение отсутствием дополнительных аргументов.

Комментируя данное решение верховного главнокомандующего в лице президента страны, экс-министр обороны Антатол Шалару заявил, в ходе передачи на одном из телевизионных каналов, что молдавское оборонное ведомство не нуждается в президентском одобрении, так как все необходимые документы для участия в международных учениях были подписаны его предшественником, Николае Тимофти, во время исполнения им обязанностей главы государства и верховного главнокомандующего.

Решение Игоря Додона было раскритиковано главой молдавского кабмина, Павлом Филипом. Согласно премьеру, данное решение не вписывается в логику верховного главнокомандующего.

„Отказ от участия в международных учениях может привести к ослаблению Национальной Армии. Такое положение вещей, когда верховный главнокомандующий Национальной Армии желает ослабления собственных вооруженных сил никак не поддается логике. Считаю, что это было первой и последней конфузией, и в будущем, представители молдавского оборонного ведомства примут участие во всех учениях», заявил в ту пору Премьер-Министр Республики Молдова, Павел Филип.

Отказ от участия в международных учениях Национальной Армии происходит на фоне регулярных тренингов военнослужащих сепаратистских войск в приднестровском регионе. К примеру, в ходе вчерашних учений части моторизированной пехоты тренировались в правильном размещении при атаке противника. На следующем этапе участникам будет поставлена задача по укреплению техники обороны.